Kurban Bayramı tatili için artık az bir süre kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte 'tatil 9 gün olacak mı?' sorusu da gündeme geldi. Okulların kapanmasından yaklaşık iki hafta öncesinde bayram tatili olacak. Bu dönemde, birçok kişi tatil planlarını yapmaya başlıyor. Kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da 9 günlük tatilin söz konusu olup olmayacağı hakkındaki bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Peki resmi bir açıklama var mı? Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 resmi tatiller listesi...
Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek. Bayrama sayılı günler kala, tatil planları yapacak olanlar da 9 günlük bir tatilin olup olmayacağı hakkındaki bilgileri merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile tatil 9 güne çıkarılmıştı. Okulların kapanış tarihine de yakın olan Kurban Bayramı'nda birçok kişi ise yıllık izinleri ile tatili birleştirmek için hesaplama yapıyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve son günü ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte yanıt arayan bu sorular ile ilgili son gelişmeler.
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi tatil takvimine göre, 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nın arifesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü 6 Haziran Cuma, 2. günü 7 Haziran Cumartesi, 3. günü 8 Haziran Pazar, 4. ve son günü ise 9 Haziran Pazartesi günü olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı, 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde idrak edilecek. 4 günlük bayram tatili şu an için 9 güne çıkması konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kabine toplantıları sonrasında cumhurbaşkanı kararıyla bayram tatilleri uzatılabiliyor. Ramazan Bayramı tatilinde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.
Dini Günler ve Resmi Tatiller 2025
İşte 2025 Yılı Resmî Tatiller
1 Ocak 2025 - Yılbaşı
30 Mart 2025 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2025 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2025 - Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
19 Mayıs 2025 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
6 Haziran 2025 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2025 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2025 - Cumhuriyet Bayramı
Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?
Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla bitecek. Yaz tatili 20 Haziran’da başlayacak.