Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek. Bayrama sayılı günler kala, tatil planları yapacak olanlar da 9 günlük bir tatilin olup olmayacağı hakkındaki bilgileri merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile tatil 9 güne çıkarılmıştı. Okulların kapanış tarihine de yakın olan Kurban Bayramı'nda birçok kişi ise yıllık izinleri ile tatili birleştirmek için hesaplama yapıyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve son günü ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte yanıt arayan bu sorular ile ilgili son gelişmeler.