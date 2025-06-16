BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bedelli askerlik ücretinin hesaplanması için kullanılan formül oldukça basittir:

Bedelli Askerlik Ücreti = 240.000 x Memur Aylık Katsayısı

Memur Aylık Katsayısı: Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaş zammına bağlı olarak güncellenir. Bu katsayı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının toplamına göre belirlenir.

Gösterge Rakamı: 240.000, Askeralma Kanunu’nda sabitlenmiş bir değerdir ve değiştirilmesi için kanun değişikliği gerekir.

Örneğin, 2024 Temmuz-Aralık döneminde memur aylık katsayısı 0,907796 olarak açıklanmış ve bedelli askerlik ücreti 240.000 x 0,907796 = 217.871,04 TL olarak hesaplanmıştı. 2025 Temmuz zammıyla bu katsayının artması, bedelli askerlik ücretinde de doğrudan bir artış anlamına geliyor.















