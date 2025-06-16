Bedelli askerlik gündemdeki konu başlıkları arasında yerini aldı. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de artacak. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisine kadar başvuru yapanlar farkı ödememiş olacak. Peki, Bedelli askerlik ücreti zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte güncellenecek yeni tutar
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bedelli askerlik ücretinde de artış yaşanacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellediği bedelli askerlik bedeli hesaplaması 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması ile yapılıyor. Peki, bedelli askerlik zammı ne zaman? Bedelli askerlik ücreti zammı ne kadar olacak?
BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ AYI ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik ücreti, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre 240.000 gösterge rakamının, ödemenin yapıldığı dönemde geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. 2025 Ocak-Haziran dönemi için memur aylık katsayısı 1,012556 olarak açıklandı ve bu doğrultuda bedelli askerlik ücreti 240.000 x 1,012556 = 243.013,44 TL oldu. Ancak Temmuz 2025’te memur maaş katsayısı, enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak yeniden belirlenecek.
2025 Temmuz ayı memur maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre şekillenecek. 2024 Temmuz zammında memur maaşlarına %19,31 artış yapılmış, bedelli askerlik ücreti ise 182.609 TL’den 217.871 TL’ye yükselmişti. 2025 için enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler dikkate alındığında, uzmanlar memur maaş zammının %15-20 aralığında olabileceğini öngörüyor.
BEDELL İASKERLİK ZAM ORANI
Bu oran, bedelli askerlik ücretine şu şekilde yansıyabilir:
%15 Zam Senaryosu: Memur aylık katsayısı yaklaşık 1,164439’a yükselirse, bedelli askerlik ücreti 240.000 x 1,164439 = 279.465,36 TL olur.
%20 Zam Senaryosu: Katsayı 1,215067’ye çıkarsa, ücret 240.000 x 1,215067 = 291.616,08 TL seviyesine ulaşır.
Bu rakamlar, resmi açıklamalar yapılmadan önce yalnızca tahmini hesaplamalardır. Kesin ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Temmuz 2025’te yayımlayacağı “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesiyle netleşecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA YÖNTEMİ
Bedelli askerlik ücretinin hesaplanması için kullanılan formül oldukça basittir:
Bedelli Askerlik Ücreti = 240.000 x Memur Aylık Katsayısı
Memur Aylık Katsayısı: Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaş zammına bağlı olarak güncellenir. Bu katsayı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının toplamına göre belirlenir.
Gösterge Rakamı: 240.000, Askeralma Kanunu’nda sabitlenmiş bir değerdir ve değiştirilmesi için kanun değişikliği gerekir.
Örneğin, 2024 Temmuz-Aralık döneminde memur aylık katsayısı 0,907796 olarak açıklanmış ve bedelli askerlik ücreti 240.000 x 0,907796 = 217.871,04 TL olarak hesaplanmıştı. 2025 Temmuz zammıyla bu katsayının artması, bedelli askerlik ücretinde de doğrudan bir artış anlamına geliyor.