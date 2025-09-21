Benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül güncel akaryakıt fiyatları son durum

Global piyasalardaki dalgalanmalar, brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 21 Eylül 2025 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

1 /5 Global piyasalarda petrol fiyatları, döviz kurlarındaki oynaklık ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki, 21 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 21 Eylül 2025 Pazar günü için Türkiye’deki benzin, motorin ve LPG’de pompa fiyatları:

2 /5 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 53.07 TL Motorin litre fiyatı: 54.40 TL LPG litre fiyatı: 26.51 TL

3 /5 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 52.92 TL Motorin litre fiyatı: 54.28 TL LPG litre fiyatı: 25.88 TL

4 /5 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 53.90 TL Motorin litre fiyatı: 55.40 TL LPG litre fiyatı: 26.40 TL