Berrak Tüzünataç, 1984 yılında Yalova’da doğdu. Liseyi Koç Özel Lisesinde okudu, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2020 yılında Biz Böyleyiz filminin hikâyesini yazdı ve başrollerinden birini oynadı. İşte Berrak Tüzünataç’ın hayatı ve biyografisi

1 /4 Birsen Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da doğdu. Liseyi Koç Özel Lisesinde okudu, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede okurken CNN Türk'te staj yaptı.

2 /4 Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara adım attı. BKM'nin workshop programına katıldıktan sonra Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Aynı yıl, Kanal D'de yayımlanan Ödünç Hayat'ta rol aldı.

3 /4 Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı ve 73. bölümde karakterin öldürülmesiyle diziye veda etti. Ezel dizisinde Bade rolünde oynadı.