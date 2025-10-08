Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Berrak Tüzünataç kimdir?

Berrak Tüzünataç kimdir?

09:168/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Berrak Tüzünataç kimdir?&nbsp;</p>
Berrak Tüzünataç kimdir?

Berrak Tüzünataç, 1984 yılında Yalova’da doğdu. Liseyi Koç Özel Lisesinde okudu, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2020 yılında Biz Böyleyiz filminin hikâyesini yazdı ve başrollerinden birini oynadı. İşte Berrak Tüzünataç’ın hayatı ve biyografisi

Birsen Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da doğdu. Liseyi Koç Özel Lisesinde okudu, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede okurken CNN Türk'te staj yaptı.

Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara adım attı. BKM'nin workshop programına katıldıktan sonra Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Aynı yıl, Kanal D'de yayımlanan Ödünç Hayat'ta rol aldı.

Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı ve 73. bölümde karakterin öldürülmesiyle diziye veda etti. Ezel dizisinde Bade rolünde oynadı.

 2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Bu Kalp Seni Unutur mu? dizisinde Yıldız karakterini canlandırdı. 2020 yılında Biz Böyleyiz filminin hikâyesini yazdı ve başrollerinden birini oynadı.

#Berrak Tüzünataç
#Berrak Tüzünataç hayatı
#Berrak Tüzünataç dizileri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları ne zaman olacak?