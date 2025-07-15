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Bilsem kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri kayıt tarihleri ve işlemleri

Bilsem kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri kayıt tarihleri ve işlemleri

Tuğba Güner
16:2115/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bireysel değerlendirme süreci sona erdi. 2025 yılı için yapılan bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) takvimi doğrultusunda süreçler devam ediyor. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri ne zaman?

2025 yılı için yapılan bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Zeka, yetenek ve yaratıcılık alanlarında üstün potansiyel gösteren öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu değerlendirme, aileler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. 

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlayacak. Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin, gerekli belgelerle birlikte kendilerine en yakın BİLSEM merkezine başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 BİLSEM bireysel değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.


BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



MEB'DEN BAŞARI AÇIKLAMASI

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yapılan ön değerlendirme uygulaması öğrenilmiş bilgileri ölçmeye yönelik bir süreç olmadığı için sonucunda başarı veya başarısızlık durumu söz konusu değildir. Bu sürece dâhil olan öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için ön değerlendirme aşamasından bireysel değerlendirme aşamasına geçecek öğrencilerin sonuç ekranında ‘Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır.’ ifadesi, bireysel değerlendirme aşamasına girmeyecek öğrencilerimiz için ise ‘Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulmayacaktır.’ ifadesi yer alacaktır.

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Bilsem kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri kayıt tarihleri ve işlemleri