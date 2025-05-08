BİM marketin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş öncesinde uygun fiyatlardan ve indirimlerden yararlanmak isteyenler, BİM'in aktüel ürün kataloğunu araştırıyor. Haftanın dikkat çeken indirimli ürünlerinde, akıllı Tv'ler, cep telefonu modelleri, buzdolabı, kulaklıklar ve 125 cc motosiklet gibi ürünler geliyor. İşte 9 Mayıs 2025 tarihli BİM aktüel ürünler listesi.
BİM'in aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Her hafta belirli günlerde ve ürünlerde indirim fırsatı sunan BİM markette yeni ürünlerin listesi paylaşıldı. Teklolojiden, ev aletlerine, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok yeni ürün bu hafta raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünlerini yakından takip edenler için derlediğimiz yazımızdan, 9 Mayıs tarihinden itibaren marketlere gelecek ürünleri inceleyebilirsiniz. İşte BİM market'te bu hafta.
BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 MAYIS
1. KUMTEL Mini Buzdolabı
93/100 L
Model: HMB-110
Enerji Sınıfı: E
Soğutucu: 60dBA/24g
93 L Hacim, Ses: 41 dB
Fiyat: 5.250 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
2. FAKİR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge - ATRIA
890 W
Turbo başlık
HEPA 13 filtre
Teleskopik borulu
Geniş toz haznesi
Fiyat: 3.450 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
3. KUMTEL Beyaz Cam Set Üstü Ocak
Emaye ızgaralı, Gaz emniyet sistemi
Doğalgaz uyumlu (LPG dönüşüm seti içerir)
Fiyat: 2.890 TL
Ücretsiz kurulum, 2 yıl garanti
4. KUMTEL Elektrikli Tek Gözlü Ocak
Ayarlanabilir ısı kontrolü
Kompakt tasarım
Hızlı ısınma
Fiyat: 750 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
5. HEİFFER Chef’s Pro Mega Blender Set
1500 W, 4 bıçaklı metal doğrayıcı
Çırpıcı ve ölçü kabı
Fiyat: 1.890 TL
4 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
6. HEİFFER Chef’s Çay Makinesi
1650 W, Paslanmaz çelik
1 L demlik + 1.8 L su ısıtıcısı
Fiyat: 1.490 TL
4 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
7. KUMTEL 70 L Midi Fırın - LX-9320
3 pişirme fonksiyonu, Zaman ayarı
2500 W güç, Ayarlanabilir termostat
Fiyat: 2.500 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
8. KUMTEL Fondü Seti
225 W, 250 ml kapasite
Isıya dayanıklı dış yüzey
Fiyat: 599 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
9. KAŞ Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi
5 fincan kapasite, Işıklı sesli uyarı
Taşma önleyici sensör
Fiyat: 1.390 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
10. ORAL-B D103 Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası
Dünya çapında en çok diş hekimi önerisi
1 fırça başlığı dahil
Fiyat: 990 TL
11. ORAL-B Cross Action 6’lı Yedek Başlık
Fiyat: 590 TL
Peşin fiyatına 6 taksit
12. HEİFFER Saç Kurutma Makinesi
2200 W, 2 hız ayarı
Difüzör ve dar başlık dahil
Fiyat: 749 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit
13. RANGE Dikey Elektrikli Süpürge
600 W
Toz hazneli
Fiyat: 999 TL
2 yıl garanti
14. RANGE Seramik Plaklı Düzleştirici
210°C’ye kadar ısı
Seramik kaplama
Fiyat: 329 TL
2 yıl garanti
15. KUMTEL Kablosuz Şarjlı Sprey Mop
1500 mAh batarya, 25 dakikalık kullanım
Fiyat: 1.950 TL
2 yıl garanti
TELEVİZYONLAR
SENNA 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV (55UQ9500F)
Google TV
140 cm ekran
Fiyat: 16.495 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 4 taksit
LG 65 inç 4K HDR10 WebOS24 QNED TV (65QNED80T)
HDR10, WebOS, AI 4K
Fiyat: 42.900 TL
Peşin fiyatına 4 taksit
SENNA 50 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV (50UQ9500F)
Google TV
127 cm ekran
Fiyat: 13.490 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 4 taksit
SENNA 43 inç Frameless Full HD LED Google TV (43GF9500F)
Google TV
108 cm ekran
Fiyat: 8.490 TL
2 yıl garanti, peşin fiyatına 4 taksit
CEP TELEFONU
Casper VIA M40 Cep Telefonu (6 GB RAM / 128 GB Depolama)
6.53” HD+ Ekran
Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Parmak izi okuyucu
Fiyat: 6.490 TL
2 yıl garanti
MOTOSİKLET
RIVERO 125cc Motosiklet (2024 Seri)
Motor: 124cc 4 Zamanlı
Renk Seçenekleri: Gri, Siyah, Beyaz
Elektrikli & Ayak marşlı
12 inç jant, LED far
Fiyat: 69.000 TL
Peşin fiyatına 12 taksit
KULAKLIK VE AKSESUARLAR
HAVIT ANC Bluetooth Kulaküstü Kulaklık (H668BT)
Beyaz & Siyah renk seçenekleri
Fiyat: 699 TL
2 yıl garanti
HAVIT Akıllı Saat (M9052)
Farklı ekran arayüzleri, renkli ekran
Fiyat: 699 TL
2 yıl garanti
BLAUPUNKT TWS Kulaklık (B240)
Fiyat: 599 TL
2 yıl garanti
Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık (FS72)
Fiyat: 449 TL
2 yıl garanti
SES VE GÜÇ ÜRÜNLERİ
Polosmart Party Speaker (FS94)
Taşınabilir hoparlör, çok renkli LED ışık
Fiyat: 999 TL
2 yıl garanti
Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon (PGM33)
RGB ışık, ayarlanabilir açı
Fiyat: 299 TL
2 yıl garanti
Polosmart Akım Korumalı Priz (MP23)
3 USB + 3 priz çıkışı
Fiyat: 279 TL
2 yıl garanti
Polosmart Nostaljik Radyo (FS49)
USB, AUX, Radyo
Fiyat: 799 TL
2 yıl garanti
EL ALETLERİ
SBS Tilki Kuyruğu Testere
3 testere bıçağı dâhil
Fiyat: 3.790 TL
2 yıl garanti
Elektrikli testere, akım korumalı priz, nostaljik radyo ve gaming mikrofon gibi farklı kullanım alanlarına hitap eden ürünler ise ev ve ofis kullanıcıları için geniş bir yelpaze sunuyor. Ayrıca sürpriz bir ürün olarak RIVERO 125cc motosikletin 69.000 TL fiyatla satışa sunulması da dikkat çekiyor. Motosikletin gri, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.