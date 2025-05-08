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BİM 9 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında: Televizyon, telefon, 125 cc motosiklet, buzdolabı ve daha fazlası!

BİM 9 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında: Televizyon, telefon, 125 cc motosiklet, buzdolabı ve daha fazlası!

23:138/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BİM marketin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş öncesinde uygun fiyatlardan ve indirimlerden yararlanmak isteyenler, BİM'in aktüel ürün kataloğunu araştırıyor. Haftanın dikkat çeken indirimli ürünlerinde, akıllı Tv'ler, cep telefonu modelleri, buzdolabı, kulaklıklar ve 125 cc motosiklet gibi ürünler geliyor. İşte 9 Mayıs 2025 tarihli BİM aktüel ürünler listesi.

BİM'in aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Her hafta belirli günlerde ve ürünlerde indirim fırsatı sunan BİM markette yeni ürünlerin listesi paylaşıldı. Teklolojiden, ev aletlerine, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok yeni ürün bu hafta raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünlerini yakından takip edenler için derlediğimiz yazımızdan, 9 Mayıs tarihinden itibaren marketlere gelecek ürünleri inceleyebilirsiniz. İşte BİM market'te bu hafta.


BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 MAYIS

1. KUMTEL Mini Buzdolabı

93/100 L

Model: HMB-110

Enerji Sınıfı: E

Soğutucu: 60dBA/24g

93 L Hacim, Ses: 41 dB

Fiyat: 5.250 TL

2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

2. FAKİR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge - ATRIA

890 W

Turbo başlık

HEPA 13 filtre

Teleskopik borulu

Geniş toz haznesi

Fiyat: 3.450 TL

2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

3. KUMTEL Beyaz Cam Set Üstü Ocak

Emaye ızgaralı, Gaz emniyet sistemi

Doğalgaz uyumlu (LPG dönüşüm seti içerir)

Fiyat: 2.890 TL

Ücretsiz kurulum, 2 yıl garanti

4. KUMTEL Elektrikli Tek Gözlü Ocak

Ayarlanabilir ısı kontrolü

Kompakt tasarım

Hızlı ısınma

Fiyat: 750 TL

2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

5. HEİFFER Chef’s Pro Mega Blender Set

1500 W, 4 bıçaklı metal doğrayıcı

Çırpıcı ve ölçü kabı

Fiyat: 1.890 TL

4 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

6. HEİFFER Chef’s Çay Makinesi

1650 W, Paslanmaz çelik

1 L demlik + 1.8 L su ısıtıcısı

Fiyat: 1.490 TL

4 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

7. KUMTEL 70 L Midi Fırın - LX-9320

3 pişirme fonksiyonu, Zaman ayarı

2500 W güç, Ayarlanabilir termostat

Fiyat: 2.500 TL

2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

8. KUMTEL Fondü Seti

225 W, 250 ml kapasite

Isıya dayanıklı dış yüzey

Fiyat: 599 TL

2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

9. KAŞ Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi

5 fincan kapasite, Işıklı sesli uyarı

Taşma önleyici sensör

Fiyat: 1.390 TL

2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

10. ORAL-B D103 Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

Dünya çapında en çok diş hekimi önerisi

1 fırça başlığı dahil

Fiyat: 990 TL

11. ORAL-B Cross Action 6’lı Yedek Başlık

Fiyat: 590 TL

Peşin fiyatına 6 taksit

12. HEİFFER Saç Kurutma Makinesi

2200 W, 2 hız ayarı

Difüzör ve dar başlık dahil

Fiyat: 749 TL

2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit

13. RANGE Dikey Elektrikli Süpürge

600 W

Toz hazneli

Fiyat: 999 TL

2 yıl garanti

14. RANGE Seramik Plaklı Düzleştirici

210°C’ye kadar ısı

Seramik kaplama

Fiyat: 329 TL

2 yıl garanti

15. KUMTEL Kablosuz Şarjlı Sprey Mop

1500 mAh batarya, 25 dakikalık kullanım

Fiyat: 1.950 TL

2 yıl garanti

TELEVİZYONLAR

SENNA 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV (55UQ9500F)


Google TV


140 cm ekran


Fiyat: 16.495 TL


2 yıl garanti, peşin fiyatına 4 taksit


LG 65 inç 4K HDR10 WebOS24 QNED TV (65QNED80T)


HDR10, WebOS, AI 4K


Fiyat: 42.900 TL


Peşin fiyatına 4 taksit


SENNA 50 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV (50UQ9500F)


Google TV


127 cm ekran


Fiyat: 13.490 TL


2 yıl garanti, peşin fiyatına 4 taksit


SENNA 43 inç Frameless Full HD LED Google TV (43GF9500F)


Google TV


108 cm ekran


Fiyat: 8.490 TL


2 yıl garanti, peşin fiyatına 4 taksit


CEP TELEFONU

Casper VIA M40 Cep Telefonu (6 GB RAM / 128 GB Depolama)


6.53” HD+ Ekran


Arka Kamera: 13 MP + 2 MP


Ön Kamera: 13 MP


Parmak izi okuyucu


Fiyat: 6.490 TL


2 yıl garanti


MOTOSİKLET

RIVERO 125cc Motosiklet (2024 Seri)


Motor: 124cc 4 Zamanlı


Renk Seçenekleri: Gri, Siyah, Beyaz


Elektrikli & Ayak marşlı


12 inç jant, LED far


Fiyat: 69.000 TL


Peşin fiyatına 12 taksit


KULAKLIK VE AKSESUARLAR

HAVIT ANC Bluetooth Kulaküstü Kulaklık (H668BT)


Beyaz & Siyah renk seçenekleri


Fiyat: 699 TL


2 yıl garanti


HAVIT Akıllı Saat (M9052)


Farklı ekran arayüzleri, renkli ekran


Fiyat: 699 TL


2 yıl garanti


BLAUPUNKT TWS Kulaklık (B240)


Fiyat: 599 TL


2 yıl garanti


Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık (FS72)


Fiyat: 449 TL


2 yıl garanti


SES VE GÜÇ ÜRÜNLERİ

Polosmart Party Speaker (FS94)


Taşınabilir hoparlör, çok renkli LED ışık


Fiyat: 999 TL


2 yıl garanti


Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon (PGM33)


RGB ışık, ayarlanabilir açı


Fiyat: 299 TL


2 yıl garanti


Polosmart Akım Korumalı Priz (MP23)


3 USB + 3 priz çıkışı


Fiyat: 279 TL


2 yıl garanti


Polosmart Nostaljik Radyo (FS49)


USB, AUX, Radyo


Fiyat: 799 TL


2 yıl garanti


EL ALETLERİ

SBS Tilki Kuyruğu Testere


3 testere bıçağı dâhil


Fiyat: 3.790 TL


2 yıl garanti

Elektrikli testere, akım korumalı priz, nostaljik radyo ve gaming mikrofon gibi farklı kullanım alanlarına hitap eden ürünler ise ev ve ofis kullanıcıları için geniş bir yelpaze sunuyor. Ayrıca sürpriz bir ürün olarak RIVERO 125cc motosikletin 69.000 TL fiyatla satışa sunulması da dikkat çekiyor. Motosikletin gri, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

#BİM
#BİM Market
#Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
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BİM 9 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında: Televizyon, telefon, 125 cc motosiklet, buzdolabı ve daha fazlası!