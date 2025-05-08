Elektrikli testere, akım korumalı priz, nostaljik radyo ve gaming mikrofon gibi farklı kullanım alanlarına hitap eden ürünler ise ev ve ofis kullanıcıları için geniş bir yelpaze sunuyor. Ayrıca sürpriz bir ürün olarak RIVERO 125cc motosikletin 69.000 TL fiyatla satışa sunulması da dikkat çekiyor. Motosikletin gri, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.