Borsada en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri oldu?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,62 düşüşle 10.858,52 puandan kapattı. Hafta boyunca endeks en yüksek 11.259,32 seviyesini, en düşük ise 10.858,52 puanı gördü. Yatırımcıların temkinli seyrini sürdürdüğü haftada, bazı hisseler güçlü performanslarıyla öne çıktı. BIST 100 endeksi içerisinde en çok yükselen hisse % 12,24 artışla Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirket, 985 milyar 416 milyon lirayla Aselsan oldu. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri.

2 /5 En çok kazandıran hisse hangisi? Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

3 /5 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 11,12 ile Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, yüzde 11,08’le CW Enerji izledi.

4 /5 En çok düşen hisse hangisi? Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 31,11’le Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 15,63’le Enegya Enerji ve yüzde 15,23’le Sasa Polyester sıralandı.