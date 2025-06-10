BİM aktüel yeni hafta kataloğu ürünleri bugün satışa sunuluyor. Bayram nedeniyle 6 Haziran Cuma günü kapalı olan zincir market aktüel ürün satışlarına 10 Haziran Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Her hafta Salı ve Cuma günü fırsatları alıcısıyla buluşturan zincir marketin yeni hafta kataloğunda yaz sıcaklarından bunalanlar için vantilatör, portatif klima, buz makinesi gibi ürünler yer alıyor. Bu hafta BİM'de neler var? İşte, 10 - 13 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu!

1 /11 10 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

1 KG Piliç Bonfile 149 TL 1 KG Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 259 TL 3 KG İçim Az Yağlı Yoğurt 95 TL 1 KG Piliç Acılı Kebap 119 TL 2 L Ayran 59 TL









2 /11 1 L Karışık Tropik Meyve Aromalı İçecek 22,50 TL

Kakaolu Fındık Kreması 175 TL Red Bull Enerji İçeceği 4*250 ml 149 TL Patates Cipsi Çeşitleri 27,50 TL





3 /11 Yüzey Temizlik Havlusu 99 TL

Duru Şampuan 59 TL Sıvı Deterjan 89 TL Bulaşık Makinesi Parlatıcı 89 TL 3 ml Sıvı Sabun 69 TL Parfümlü Kolonya 99 TL Erkek Boxer 125 TL











4 /11 13 HAZİRAN BİM AKTÜEL Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL Motosiklet Intercom Sistem 2.750 TL Motosiklet Kameralı Intercom Sistemi 4.450 TL Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL







5 /11 32 İNÇ Smart Led TV 6.790 TL

Tecno Cep Telefonu 7.990 TL Tanklı Yazıcı 7.490 TL Kablolu Gaming Klavye 499 TL Powerbank 799 TL







6 /11 Mini Buzdolabı 5.990 TL

Ayaklı Vantilatör 1.350 TL Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL Portatif Klima 8.900 TL Buz Makinesi 2.990 TL Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL









7 /11 Kapaksız Kavanoz Çeşitleri 21/15/14 TL

Kavanoz Kapağı 2,50 TL Dekorlu Meşrubat Bardağı 55 TL Tava 249 TL Çelik Sunum Tepsi Çeşitleri 65 TL Kek Kalıpları 149 TL









8 /11 Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

6 Katlı Modüler Raf 479 TL Musluklu Termos 399 TL 2 Katlı Saklama Kabı 69 TL Vakumlu Baharatlık 22 TL







9 /11 Polo Yaka Tişört 329 TL

Kısa Kol Gömlek Çeşitleri 469/599 TL Erkek Şort Takım 479 TL Erkek Saat&Bileklik Seti 249 TL Kep 69 TL







10 /11 Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL

Elektrikli Dartboard 699 TL Antrenman Merdiveni 199 TL Futbol Kaleci Eldiveni Çocuk 499 TL Parlayan Basketbol Topu 599 TL





