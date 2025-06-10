Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM 10 - 13 Haziran aktüel ürünleri raflarda yerini aldı: Vantilatör, portatif klima, buz makinesi haftanın ürünlerinde!

BİM 10 - 13 Haziran aktüel ürünleri raflarda yerini aldı: Vantilatör, portatif klima, buz makinesi haftanın ürünlerinde!

09:1610/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

BİM aktüel yeni hafta kataloğu ürünleri bugün satışa sunuluyor. Bayram nedeniyle 6 Haziran Cuma günü kapalı olan zincir market aktüel ürün satışlarına 10 Haziran Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Her hafta Salı ve Cuma günü fırsatları alıcısıyla buluşturan zincir marketin yeni hafta kataloğunda yaz sıcaklarından bunalanlar için vantilatör, portatif klima, buz makinesi gibi ürünler yer alıyor. Bu hafta BİM'de neler var? İşte, 10 - 13 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu!

10 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER


1 KG Piliç Bonfile 149 TL

1 KG Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 259 TL

3 KG İçim Az Yağlı Yoğurt 95 TL

1 KG Piliç Acılı Kebap 119 TL

2 L Ayran 59 TL





1 L Karışık Tropik Meyve Aromalı İçecek 22,50 TL


Kakaolu Fındık Kreması 175 TL

Red Bull Enerji İçeceği 4*250 ml 149 TL

Patates Cipsi Çeşitleri 27,50 TL



Yüzey Temizlik Havlusu 99 TL


Duru Şampuan 59 TL

Sıvı Deterjan 89 TL

Bulaşık Makinesi Parlatıcı 89 TL

3 ml Sıvı Sabun 69 TL

Parfümlü Kolonya 99 TL

Erkek Boxer 125 TL






13 HAZİRAN BİM AKTÜEL

Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL

Motosiklet Intercom Sistem 2.750 TL

Motosiklet Kameralı Intercom Sistemi 4.450 TL

Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL




32 İNÇ Smart Led TV 6.790 TL


Tecno Cep Telefonu 7.990 TL

Tanklı Yazıcı 7.490 TL

Kablolu Gaming Klavye 499 TL

Powerbank 799 TL




Mini Buzdolabı 5.990 TL


Ayaklı Vantilatör 1.350 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

Portatif Klima 8.900 TL

Buz Makinesi 2.990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL





Kapaksız Kavanoz Çeşitleri 21/15/14 TL


Kavanoz Kapağı 2,50 TL

Dekorlu Meşrubat Bardağı 55 TL

Tava 249 TL

Çelik Sunum Tepsi Çeşitleri 65 TL

Kek Kalıpları 149 TL





Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL


6 Katlı Modüler Raf 479 TL

Musluklu Termos 399 TL

2 Katlı Saklama Kabı 69 TL

Vakumlu Baharatlık 22 TL




Polo Yaka Tişört 329 TL


Kısa Kol Gömlek Çeşitleri 469/599 TL

Erkek Şort Takım 479 TL

Erkek Saat&Bileklik Seti 249 TL

Kep 69 TL




Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL


Elektrikli Dartboard 699 TL

Antrenman Merdiveni 199 TL

Futbol Kaleci Eldiveni Çocuk 499 TL

Parlayan Basketbol Topu 599 TL




4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.499 TL


3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL

Plaj Sandalyesi 299 TL


#bim
#bim aktüel ürün
#bim indirimleri
#bim indirimli ürünler
#bim haftanın ürünleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı kim olacak? Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk hangi parti?