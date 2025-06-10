BİM aktüel yeni hafta kataloğu ürünleri bugün satışa sunuluyor. Bayram nedeniyle 6 Haziran Cuma günü kapalı olan zincir market aktüel ürün satışlarına 10 Haziran Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Her hafta Salı ve Cuma günü fırsatları alıcısıyla buluşturan zincir marketin yeni hafta kataloğunda yaz sıcaklarından bunalanlar için vantilatör, portatif klima, buz makinesi gibi ürünler yer alıyor. Bu hafta BİM'de neler var? İşte, 10 - 13 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu!
10 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
1 KG Piliç Bonfile 149 TL
1 KG Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 259 TL
3 KG İçim Az Yağlı Yoğurt 95 TL
1 KG Piliç Acılı Kebap 119 TL
2 L Ayran 59 TL
1 L Karışık Tropik Meyve Aromalı İçecek 22,50 TL
Kakaolu Fındık Kreması 175 TL
Red Bull Enerji İçeceği 4*250 ml 149 TL
Patates Cipsi Çeşitleri 27,50 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 99 TL
Duru Şampuan 59 TL
Sıvı Deterjan 89 TL
Bulaşık Makinesi Parlatıcı 89 TL
3 ml Sıvı Sabun 69 TL
Parfümlü Kolonya 99 TL
Erkek Boxer 125 TL
13 HAZİRAN BİM AKTÜEL
Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL
Motosiklet Intercom Sistem 2.750 TL
Motosiklet Kameralı Intercom Sistemi 4.450 TL
Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL
32 İNÇ Smart Led TV 6.790 TL
Tecno Cep Telefonu 7.990 TL
Tanklı Yazıcı 7.490 TL
Kablolu Gaming Klavye 499 TL
Powerbank 799 TL
Mini Buzdolabı 5.990 TL
Ayaklı Vantilatör 1.350 TL
Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
Portatif Klima 8.900 TL
Buz Makinesi 2.990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL
Kapaksız Kavanoz Çeşitleri 21/15/14 TL
Kavanoz Kapağı 2,50 TL
Dekorlu Meşrubat Bardağı 55 TL
Tava 249 TL
Çelik Sunum Tepsi Çeşitleri 65 TL
Kek Kalıpları 149 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL
6 Katlı Modüler Raf 479 TL
Musluklu Termos 399 TL
2 Katlı Saklama Kabı 69 TL
Vakumlu Baharatlık 22 TL
Polo Yaka Tişört 329 TL
Kısa Kol Gömlek Çeşitleri 469/599 TL
Erkek Şort Takım 479 TL
Erkek Saat&Bileklik Seti 249 TL
Kep 69 TL
Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL
Elektrikli Dartboard 699 TL
Antrenman Merdiveni 199 TL
Futbol Kaleci Eldiveni Çocuk 499 TL
Parlayan Basketbol Topu 599 TL
4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.499 TL
3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL
Plaj Sandalyesi 299 TL