Hafta sonu plan yapacaklar hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu açıklandı. Sıcaklık yurdun pek çok yerinde 30 dereceyi aşarken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 37-38 dereceleri buluyor. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecelere çıkıyor. İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz hava durumu raporu!
13-14 Temmuz tarihlerinde yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak soruları gündemde. İstanbul ve diğer illerde hava durumu tahminleri inceleniyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur beklentisi ve hava durumu ile ilgili detaylar haberimizde...
HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?
Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 12 Temmuz 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Temmuz 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 16 Temmuz 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.
3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?
Yağışların Ankara ve İstanbul'da yer yer devam edecek. Başkentte cuma ve cumartesi günü yağış olacak. Cuma günü kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul’da bugün devam edecek yağışlar hafta sonu ara verecek.
İzmir’de cuma günü yağış olacak ancak hafta sonu yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak.
İstanbul Hava Durumu
İstanbul şehrinde 12 Temmuz 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Temmuz 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 34 dereceyi bulacak. 16 Temmuz 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.
İzmir Hava Durumu
İzmir şehrinde 12 Temmuz 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 37 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Temmuz 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 37 dereceyi gösterecek. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 38 dereceyi bulacak. 16 Temmuz 2024 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 38 dereceyi gösterecek.
CUMARTESİ GÜNÜ DE SAĞANAK VAR
Sağanak yağışın yurdun iç ve kuzey kesimlerinde cumartesi de etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar pazar günü yurdun doğu bölgelerine çekilirken batıda yer alan şehirlerde ise rüzgar etkisini artıracak.