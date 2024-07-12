HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?





Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 12 Temmuz 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Temmuz 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 16 Temmuz 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.