Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edildi. Pazartesi günü İstanbul ve çevresinde şiddetli yağışlar beklendiği gözlemlendi. İşte 7-13 Ekim il il hava durumu hakkında detaylar..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Kuzey Ege’de sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgeler dışında yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
7 EKİM BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI, YAĞMUR YAĞACAK MI?
İstanbul'da ise meteoroloji tahminlerine göre pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Paylaşılan veriler hava sıcaklığında düşüş yaşanmayacağını gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim 2024 tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak.