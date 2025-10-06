Kış saati uygulaması 2025 ne zaman başlayacak, saatler geri alınacak mı? Ekim ayının gelmesiyle merak konusu oldu. Özellikle 23 Eylül sonbahar ekinoksu sonrası gündüzlerin kısalmaya başladığı bu günlerde, milyonlarca vatandaşın aklındaki en büyük sorulardan birisi olan “Saatler geri alınacak mı?” yine gündeme geldi. Kış saati uygulaması başlayacak mı 2025? Saatler geri alınıyor mu? Türkiye’de kış saati var mı? İşte Türkiye'de kış saati uygulaması son durum 2025!
Havaların artık erken kararması ve gün ışığının azalmasıyla Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak? sorusu merak konusu oldu. Peki, bu sene saatler geri alınacak mı 2025? Kış saati uygulaması başlayacak mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...
TÜRKİYE'DE BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI?
2025 yılı itibarıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nde kış saati uygulaması yürürlükte değildir ve saatlerin geri alınması beklenmiyor. Kalıcı yaz saati uygulaması şu an için devam ediyor. Kış saati uygulamasına son verilmesi kararı, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kararla birlikte, Türkiye'de tüm yıl boyunca Yaz Saati Uygulaması (GMT+3) esas alınmaya başlanmıştır. Bu, ülkemizin yıl boyunca uluslararası saat dilimi olarak 3. saat dilimini kullanmaya devam ettiği anlamına gelir.
2025 yılı için bu kararı değiştiren veya iptal eden yeni bir Resmi Gazete kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Ekim ayında saatlerin bir saat geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir. Türkiye, 2016 yılından beri kalıcı yaz saati uygulamasındadır. Saatler, eskisi gibi Mart ayında ileri alınıp, Ekim ayında geri alınmayacaktır.
Kalıcı yaz saati uygulaması, başlangıçta enerji tasarrufu sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti. Uygulamanın en önemli gerekçesi, akşamları aydınlatma ihtiyacını azaltarak elektrik tüketimini düşürmekti. Uygulamanın yürürlükte kaldığı yıllarda bu tasarrufun gerçekleştiği yetkililer tarafından açıklanmış, ancak bazı görüşler özellikle ülkenin batı illerinde kış aylarında sabahın çok karanlık olmasının özellikle okul çağındaki çocuklar ve işe erken gidenler için güvenlik ve psikolojik açıdan olumsuz etkiler yarattığını savunmuştu.
AVRUPA’DA KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Avrupa'da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla her yıl kış saati uygulamasına geçiliyor ve kışa girerken de saatler geri alınıyor. Avrupa ülkelerinde saatler, 26 Ekim 2025 Pazar günü gece 03.00'te 1 saat geri alınacak. ABD’de ise bu değişim 2 Kasım Pazar sabahı olacak. Avrupa Parlamentosu 2019 yılında yaz-kış saati uygulamasına son verilmesi yönünde bir karar alsa da, üye ülkeler tek bir ortak saat diliminde uzlaşamadığı için uygulama şimdilik devam etmektedir. Dolayısıyla, 2025 yılında da saat değişimi gerçekleşecektir.