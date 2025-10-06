TÜRKİYE'DE BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI?

2025 yılı itibarıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nde kış saati uygulaması yürürlükte değildir ve saatlerin geri alınması beklenmiyor. Kalıcı yaz saati uygulaması şu an için devam ediyor. Kış saati uygulamasına son verilmesi kararı, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kararla birlikte, Türkiye'de tüm yıl boyunca Yaz Saati Uygulaması (GMT+3) esas alınmaya başlanmıştır. Bu, ülkemizin yıl boyunca uluslararası saat dilimi olarak 3. saat dilimini kullanmaya devam ettiği anlamına gelir.

2025 yılı için bu kararı değiştiren veya iptal eden yeni bir Resmi Gazete kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Ekim ayında saatlerin bir saat geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir. Türkiye, 2016 yılından beri kalıcı yaz saati uygulamasındadır. Saatler, eskisi gibi Mart ayında ileri alınıp, Ekim ayında geri alınmayacaktır.



