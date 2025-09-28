Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Pazar bugünkü maç programı

Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Pazar bugünkü maç programı

28/09/2025, Pazar
<p><strong><em><u>Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?</u></em></strong></p>
Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?

Bugün futbol heyecanı dopdolu bir gün olacak. Süper Lig’de sahneye çıkacak dev mücadelede Fenerbahçe, kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Avrupa’da ise gözler İspanya La Liga’ya çevrilecek; Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 2’de de futbolseverleri ekrana kilitleyecek kritik maçlar oynanacak. “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 28 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programı…

"Bugün kimin maçı var?" sorusu, futbol tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor. Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. İngiltere Premier Lig'de ise Newcastle, Arsenal’ı konuk ederken, Fransa Ligue 1 Angers - Brest maçı nefes kesecek. İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da da tempolu mücadeleler var. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini kaçırmak istemeyen taraftarlar, "Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?" diye araştırıyor. İşte 28 Eylül Pazar günü öne çıkan futbol maçları.

Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar oynanacak?

13:30 Sassuolo - Udinese İtalya Serie A S Sport 2

14:30 Hannover 96 - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:00 Rayo Vallecano - Sevilla İspanya La Liga S Sport

15:00 Mardin 1969 - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Groningen - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

15:30 Ankara Demir - Y.Malatyaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

16:00 Aston Villa - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3Idman TV

16:00 Manisa FK - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 İstanbulspor - Boluspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:00 Roma - Verona İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Pisa - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Nice - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

16:30 Freiburg - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:00 Konyaspor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Ç.Rizespor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Livingston - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

17:00 Gremio - Vitoria Brezilya Serie A Spor Smart

17:15 Elche - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

18:15 Angers - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports

18:15 Lille - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

18:15 Metz - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports

18:30 Köln - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:30 Newcastle - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:00 Hatayspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

19:00 Serik Bld. - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Lecce - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

19:00 Fethiyespor - Mersin İY TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

19:00 Orduspor - Giresunspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

19:00 Balıkesirspor - Kütahyaspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

19:30 Barcelona - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport

20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Kayserispor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:30 Union Berlin - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

21:15 Racing Club - CA Independiente Arjantin Primera Division Spor Smart

21:45 Milan - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Rennes - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:00 Real Betis - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus

22:00 Bahia - Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor 2

#bugünkü maç programı
#Süper Lig
#İspanya La Liga
#İtalya Serie A
#İngiltere Premier Lig
