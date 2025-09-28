Bugün futbol heyecanı dopdolu bir gün olacak. Süper Lig’de sahneye çıkacak dev mücadelede Fenerbahçe, kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Avrupa’da ise gözler İspanya La Liga’ya çevrilecek; Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 2’de de futbolseverleri ekrana kilitleyecek kritik maçlar oynanacak. “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 28 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programı…
Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar oynanacak?
13:30 Sassuolo - Udinese İtalya Serie A S Sport 2
14:30 Hannover 96 - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
15:00 Rayo Vallecano - Sevilla İspanya La Liga S Sport
15:00 Mardin 1969 - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:30 Groningen - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus
15:30 Ankara Demir - Y.Malatyaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
16:00 Aston Villa - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3Idman TV
16:00 Manisa FK - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 İstanbulspor - Boluspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
16:00 Roma - Verona İtalya Serie A S Sport 2
16:00 Pisa - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
16:00 Nice - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
16:30 Freiburg - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus
17:00 Konyaspor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Ç.Rizespor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
17:00 Livingston - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
17:00 Gremio - Vitoria Brezilya Serie A Spor Smart
17:15 Elche - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport
18:15 Angers - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports
18:15 Lille - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
18:15 Metz - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports
18:30 Köln - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:30 Newcastle - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:00 Hatayspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
19:00 Serik Bld. - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Lecce - Bologna İtalya Serie A S Sport 2
19:00 Fethiyespor - Mersin İY TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
19:00 Orduspor - Giresunspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
19:00 Balıkesirspor - Kütahyaspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
19:30 Barcelona - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport
20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Kayserispor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:30 Union Berlin - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
21:15 Racing Club - CA Independiente Arjantin Primera Division Spor Smart
21:45 Milan - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Rennes - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:00 Real Betis - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus
22:00 Bahia - Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor 2