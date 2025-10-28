Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından, artçı sarsıntı riskleri ve hasar tespit çalışmalarının güvenliği için beklenen açıklama geldi. Balıkesir Valiliği, tüm il genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, depremin hissedildiği İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir gibi illerde bugün okul var mı, tatil edildi mi? İşte 28 Ekim Salı günü okulların tatil edildiği iller.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde okullar Çarşamba günü resmi tatil olacak. Ancak öğrenciler ve veliler, bayram arifesi olan 28 Ekim 2025 Salı gününün nasıl geçeceğini merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün tatil olan 28 Ekim Salı günü depremin ardından tatil mi oldu?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 28 EKİM 2025?
Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi.
- Balıkesir Valiliği:
- "Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır"
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
MARMARA BÖLGESİNDE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Balıkesir Sıngırgı'da yaşanan deprem Marmara Bölgesindeki birçok ilde de hissedildi. Ancak deprem nedeniyle Balıkesir haricinde başka illerde okullar tatil edilmedi.
28 EKİM OKULLAR TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi kapsamında yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak.
MEB TAKVİMİNE GÖRE 1,5 GÜNLÜK TATİL DÖNEMİ
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Çarşamba günü olmak üzere toplam 1,5 gün tatil yapacaktı. Ancak Balıkesir'deki deprem nedeniyle bu süre, kent özelinde bir tam gün uzatılmış oldu. Böylece öğrenciler iki tam gün tatil yapacak. Diğer illerde olağan şekilde 1,5 gün tatil yapılacak.
29 EKİM'DE TÜRKİYE GENELİNDE RESMİ TATİL
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak. O gün eczaneler, bankalar, noterler ve kamu kurumları hizmet vermeyecek. Öğrenciler ise bayram törenlerinin ardından haftanın geri kalanına kısa bir mola ile devam edecek.