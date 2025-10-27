"Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Yeterli yağış olmaması halinde Bursalıları düşünerek aralıklı olarak su kesintilerine devam etmek zorunda kalacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Elbette isteğimiz bu değil. Ancak halkımızı düşünerek bunu yapmaya çalışıyoruz. Su kesintisi olmayan bu süreçte, daha önce olduğu gibi hemşehrilerimizin su tasarrufu konusunda göstereceği hassasiyet, göstereceği duyarlılık son derece anlamlı olacaktır. Tüm hemşehrilerime yapmış oldukları ve yapacakları tasarruf ve bu süreç içerisinde bize gösterdikleri anlayıştan ötürü de teşekkür ediyorum" diye konuştu.