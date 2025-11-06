Yeni Şafak
BUSKİ su kesintisi: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?

09:356/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Bursa'da baraj seviyelerinde yaşanan düşüklük nedeniyle planlı su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. BUSKİ tarafından açıklanan su kesintisi listesine göre bugün (6-10 Kasım tarihleri arasında) bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanacak. Su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri de var. Vatandaşlar tarafından Bursa’da su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Bursa'da, BUSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 6 Kasım tarihinde bazı mahalle ve ilçelerde su kesintisi yaşanmakta. Özellikle merkez ilçe olan Osmangazi başta olmak üzere Nilüfer, Yıldırım gibi bölgelerde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği duyuruldu. İşte Bursa’da su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler.

Bursa’da bugün su kesintisi olan yerler neresi?

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı önlem olarak Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu bölgelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda 1 Kasım 2025 - 10 Kasım 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi - Hamitler Mahallesi

Osmangazi ilçesi C3_B43 alt bölgesinde bulunan Hamitler Mahallesi Hamidiye Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 4 Kasım 2025 tarihinde 18.40 ile 20.40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım - Arabayatağı Mahallesi

Yıldırım ilçesi C3_D16 alt bölgesinde yer alan Arabayatağı Mahallesi Asker Sokak ve çevresinde arıza çalışması sebebiyle 4 Kasım 2025 tarihinde 14.15 ile 15.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

