Bursa su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve su kesintisi programı BUSKİ tarafından açıklandı. Bursa’da yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. İnegöl, Gemlik, İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerine bağlı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte 19 Kasım BUSKİ su kesintisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Bursa'da, BUSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bugün bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanmakta. Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere bazı ilçelerde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği duyuruldu. İşte 19 Kasım Çarşamba Bursa'da su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler.

GEMLİK YENİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/11/2025 14:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/11/2025 17:00 Kesim Tarihi: 18/11/2025 14:00 Açıklama: İÇMESUYU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI.

İNEGÖL ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Baskanlığı tarafından yapılacak calışmalar kapsamında mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanması durumunda; Mustafakemalpaşa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapiıacaktir.

NİLÜFER ESENTEPE Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/11/2025 11:40 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/11/2025 12:40 Kesim Tarihi: 18/11/2025 11:40 Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ;C4_B_08 Alt Bölgesinde Bulunan Esentepe Mahallesi İtimat Sokak Ve Civarında ''ARIZA'' Çalışmaları Nedeniyle 18.11.2025 Tarihinde 11:40 İle 12:40 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

NİLÜFER MİNARELİÇAVUŞ Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/11/2025 10:10 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/11/2025 11:10 Kesim Tarihi: 18/11/2025 10:10 Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ;C4_B37 Alt Bölgesinde Bulunan, Minareliçavuş Mahallesi 101. Sokak ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 18.11.2025 Tarihinde 10:10 ile 11:10 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Uygulanacaktır.

OSMANGAZİ MAKSEM Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/11/2025 11:15 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/11/2025 13:15 Kesim Tarihi: 18/11/2025 11:15 Açıklama: Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi Çeşme Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 18.11.2025 Tarihinde 11:15 ile 13:15 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ YİĞİTALİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/11/2025 14:25 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/11/2025 16:25 Kesim Tarihi: 18/11/2025 14:25 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; Yiğitali Mahallesi Malbahçe Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 18.11.2025 Tarihinde 14:25 ile 16:25 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.