Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BUSKİ duyurdu: Bursa’da 12 saatlik su kesintisi! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey’de sular ne zaman gelecek?

BUSKİ duyurdu: Bursa’da 12 saatlik su kesintisi! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey’de sular ne zaman gelecek?

10:1716/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>BUSKİ su kesintisi</u></em></strong></p>
BUSKİ su kesintisi

Bursa’da barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeylere inmesi nedeniyle 16-22 Ekim tarihleri arasında şehir genelinde planlı su kesintileri uygulanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, su kesintileri günlük 12 saati aşmayacak şekilde belirlenen program doğrultusunda yapılacak. Uygulamanın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerindeki bazı mahallelerde geçerli olacağı bildirildi. İşte Bursa'da 6 günlük planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler listesi.

Bursa'da, baraj doluluk oranlarının ciddi şekilde azalması nedeniyle 16-22 Ekim tarihleri arasında planlı su kesintileri gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden, 16 Ekim 2025’te resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kent genelinde 6 gün planlı su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Bursa'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek. Kentte, 1-16 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.

Bursa'da 6 günlük BUSKİ planlı su kesintisi hangi mahallede olacak?

16.10.2025 – 22.10.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

BUSKİ SU KESİNTİSİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

#BUSKİ
#BUSKİ su kesintisi
#Bursa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet İşleri Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? Hac Kurası Nereden İzlenir?