Bursa’da barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeylere inmesi nedeniyle 16-22 Ekim tarihleri arasında şehir genelinde planlı su kesintileri uygulanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, su kesintileri günlük 12 saati aşmayacak şekilde belirlenen program doğrultusunda yapılacak. Uygulamanın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerindeki bazı mahallelerde geçerli olacağı bildirildi. İşte Bursa'da 6 günlük planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler listesi.
Bursa'da, baraj doluluk oranlarının ciddi şekilde azalması nedeniyle 16-22 Ekim tarihleri arasında planlı su kesintileri gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden, 16 Ekim 2025’te resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kent genelinde 6 gün planlı su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.
Bursa'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.
Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek. Kentte, 1-16 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.
Bursa'da 6 günlük BUSKİ planlı su kesintisi hangi mahallede olacak?
16.10.2025 – 22.10.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE: