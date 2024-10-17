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Çanakkale Lapseki TOKİ arsa yerleri belli oldu: İşte ilk evim arsa tahsis durum bilgisi…

Çanakkale Lapseki TOKİ arsa yerleri belli oldu: İşte ilk evim arsa tahsis durum bilgisi…

12:0617/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Çanakkale Lapseki TOKİ ilk evim arsa yerleri belli oldu mu?

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Çanakkale’de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı arsalar sahiplerini buluyor. Çanakkale’de TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında müstakil arsa çıkan vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Peki Çanakkale Lapseki TOKİ arsa yerleri belli oldu mu? İşte Lapseki ilk evim arsa tahsis durum bilgisi…

Çanakkale’de merakla beklenen TOKİ "İlk Evim Arsa" projesinde arsa yeri belli olup olmadığı hak sahiplerinin yakın takibinde. Çanakkale’de TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor.

Çanakkale Lapseki’deki hak sahibi vatandaşlar arsalarda son duruma ilişkin sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Peki Çanakkale Lapseki’de TOKİ müstakil arsa yerleri açıklandı mı, ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Çanakkale Lapseki ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu?

Çanakkale Lapseki TOKİ arsa yerleri belli oldu mu?

TOKİ son olarak Çanakkale Lapseki müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Lapseki TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Çanakkale Lapseki müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.

Sosyal medya üzerinden hak sahibi bir vatandaş “Çanakkale Lapseki TOKİ arsa yerleri belli oldu” paylaşımında bulundu.

TOKİ Arsa Yeri Belirleme Kuraları Ne Zaman Çekilecek?

TOKİ arsa belirleme kuralarına ilişkin açıklama yaptı. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır.

Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır. Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.” denildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama e Devlet ekranı

#Lapseki TOKİ arsa yerleri
#TOKİ
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