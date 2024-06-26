Canan Karatay’dan mucizevi formül önerisi! Bu şekilde tüketenler en az 10 yaş gençleşiyor

Cildini beslemek, hücre yenilenmesini hızlandırmak isteyenlerin kivi tüketmesi Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilenler arasında. Neredeyse 10 yaş gençleştirecek bu meyve, C vitamini yönünden oldukça zengin. Karatay, cilt için faydaları saymakla bitmeyen kivinin akşam yatmadan öncesine kadar tüketilebileceğini de ifade ediyor.