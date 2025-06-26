Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) 2025 yılı isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı naklen atama takvimini paylaştı. CTE personel atamaları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) isteğe bağlı personel atama sonuçları takvimi...
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 2025 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması ve aile birliği mazeretine dayalı naklen atama takvimini duyurdu. Personel tarafından merakla beklenen tayin sonuçları ve atama süreçlerine ilişkin detaylar, CTE’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
CTE TAYİN SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
CTE tayin sonuçları için yayınlanan takvimde muhtemel tarih 20 Haziran 2025 olarak paylaşıldı.
CTE ATAMALARI NASIL YAPILACAK?
2025 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri, Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ancak, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının talepleri NAS üzerinden gönderilmeyip, söz konusu personelin atamaları manuel olarak yapılacak.
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 33 ve 34’üncü maddeleri kapsamında UYAP kayıtlarına göre incelenen hizmet bilgileri göz önünde bulundurularak, 15 yıl üzerinde aynı ağır ceza bölgesinde görev yapan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının bölge esasına göre atanmaları değerlendirilmeye alınacak. Bu kapsamda, kararnamesi alınacak olup isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi, talepte bulunmayanların atamaları da ihtiyaç duyulan başka kurumlara re’sen yapılabilecek.
Önemli bir diğer husus ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (4/B) maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemeler.
Bu maddeye göre, 28 Kasım 2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar, kanunda belirtilen süre şartlarına haiz olmadan NAS ve aile birliği mazereti kapsamında yerleştirilme talebinde bulunamayacaklar. Sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanabilecekler. Bu personel, can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar ise aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacaklar.