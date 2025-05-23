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Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti

Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti

00:5223/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cuma namazı için il il vakitler belli oldu. Haftalık ibadetlerini yerine getirerek camilere akın edecek olan Müslümanlar, cuma namazı saatlerini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitlerinde de yer alan bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki cuma namazı vakitleri açıklandı. Peki bu hafta öğle namazı saat kaçta? İşte 23 Mayıs 2025 tarihli cuma namazı ezan saatleri.

Cuma namazı için camilere gidecek olanlar, bu hafta cuma namazının tam olarak saat kaçta olduğunu merak ediyor. Her hafta olduğu gibi tüm Türkiye'deki camilerde cuma namazı coşkusu yaşanacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya gibi nüfus yoğunluğu fazla olan illerde camilerde yoğunluk yaşanacak. Peki öğle namazı saat kaçta? İşte 23 Mayıs 2025 il il cuma namazı vakitleri.

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ KAÇTA?


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz vakitlerine göre, İstanbul'da 23 Mayıs 2025 tarihinde cuma namazı saat 13.06'da olacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in namaz vakitlerine göre, Ankara'da 23 Mayıs cuma namazı saat 12.50'de.







İZMİR'DE CUMA NAMAZI VAKTİ KAÇTA?

Diyanet'in yayımladığı cuma namazı vakitlerine göre, İzmir'de 23 Mayıs cuma namazı vakti saat 13.13'te.




İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Cuma Namazının Hükmü

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulun'da yer alan bilgilere göre,


Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10). Hz. Peygamber, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), “Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.” (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), “Allâh, önemsemeyerek üç Cuma’yı terk eden kişinin kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu’a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir. Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

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