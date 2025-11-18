DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 18 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar gün boyunca AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Bulundukları şehirde deprem hisseden vatandaşlar ise “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, güncel veriler AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden paylaşılıyor. İşte, 18 Kasım 2025 Salı günü meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik bilgileri…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yaşanan depremleri anlık olarak yayımlamayı sürdürüyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, “Son deprem nerede oldu?”, “Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularını araştırmaya başladı. İşte 18 Kasım 2025 son dakika deprem listesi, bölgesel sarsıntılar ve resmi kaynaklardan gelen veriler…
EGE DENİZİ’NDE PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.04'te Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Saat 00.18’de merkez üssü yine Ege Denizi olan bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ege Denizi’nde saat 03.22’de 3.6 büyüklüğünde, saat 03.25’te 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Her iki sarsıntı da 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.
18 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;
2025-11-18 00:04:06 39.11944 24.20167 7.0 MW 4.8 Ege Denizi
2025-11-18 00:18:40 40.30556 24.32306 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-11-18 03:22:38 39.07056 24.44083 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-11-18 03:25:03 39.07 24.34278 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.