DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 18 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

EGE DENİZİ’NDE PEŞ PEŞE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.04'te Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Saat 00.18’de merkez üssü yine Ege Denizi olan bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi’nde saat 03.22’de 3.6 büyüklüğünde, saat 03.25’te 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Her iki sarsıntı da 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.