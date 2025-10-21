DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 21 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İstanbul sabaha sarsıntıyla uyandı. Kent genelinde hissedilen deprem vatandaşlarda endişe yaratırken, kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyada artan “Deprem mi oldu?” paylaşımlarının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelecek verilere çevrildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
20 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.