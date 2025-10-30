Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 30 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 30 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

09:0930/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

27 Ekim 2025 Pazartesi günü yaşanan sarsıntılar sonrasında vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde zaman zaman hissedilen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle anlık olarak takip ediliyor. Gün içinde meydana gelen tüm sarsıntılar “Son depremler listesi” üzerinden sorgulanabiliyor.

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrası “Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?” soruları gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile günün en güncel verileri paylaşılıyor.

SON DEPREMLER 30 EKİM 2025

AFAD ölçümlerine göre büyük bir deprem meydana gelmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#Deprem
#kandilli
#AFAD
#son depremler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir Demokrasi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi yapıldı mı, sonuçlar belli oldu mu?