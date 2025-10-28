Yeni Şafak
DEPREM SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 28 EKİM: Bursa, Balıkesir, Kütayha ve Uşak'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

10:2928/10/2025, Salı
Balıkesir 27 Ekim gecesi meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Vatandaşlar, “Balıkesir’de deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

AFAD verilerine göre, 27 Ekim gecesi Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından bölgede artçı depremler kaydediliyor.

AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ


AFAD VERİLERİ


2025-10-28 08:47:54 39.19222 28.16889 7.52 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)


2025-10-28 08:44:53 39.175 28.25056 7.0 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)


2025-10-28 08:43:06 39.20722 28.25389 5.11 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)


2025-10-28 08:42:08 39.16167 28.28528 6.38 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)


2025-10-28 08:37:46 39.18667 28.17389 8.06 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)


AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ



2025.10.28 09:05:20 39.1900 28.1452 8.4 -.- 2.3 -.- ORMANICI - SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel



2025.10.28 09:01:15 39.1867 28.0805 12.8 -.- 1.8 -.- KERTİL - SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel



2025.10.28 08:54:14 39.1695 28.2600 8.2 -.- 2.4 -.- IŞIKLAR - SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel



2025.10.28 08:47:54 39.1783 28.1278 7.9 -.- 3.4 -.- ORMANICI - SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel



2025.10.28 08:44:53 39.1708 28.2557 5.5 -.- 3.7 -.- BAYRAKLI - SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel

