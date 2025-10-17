DGS ek tercih sonuçları sorgulama EKRANI: 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 7-13 Ekim tarihleri arasında alınan ek tercihlere ilişkin yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.
2025 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM'nin sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz;
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.