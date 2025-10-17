Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DGS ek tercih sonuçları sorgulama EKRANI: 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

DGS ek tercih sonuçları sorgulama EKRANI: 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

16:1817/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 7-13 Ekim tarihleri arasında alınan ek tercihlere ilişkin yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuçlarını erişime açtı. 7-13 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunan adaylar, sonuç sorgulama ekranı üzerinden hangi programa yerleştiklerini öğrenebiliyor.

2025 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM'nin sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz;

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

#DGS
#dgs ek tercih
#DGS ek tercih sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete ne kadar zam gelir, ne zaman belli olacak? 2026 Ocak ayı asgari ücret için ilk tahminler