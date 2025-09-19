DGS EK TERCİH TAKVİMİ 2025: DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu kez ek tercih dönemine çevrildi. Yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanların açıklanmasını beklerken, “Ek tercih süreci başlayacak mı, tarihler belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor.
2025 DGS ek tercihleri için geri sayım başladı. Yerleşemeyen adayların umudu boş kontenjanlara çevrilirken, “Ek yerleştirme ne zaman yapılacak, başvurular nasıl olacak?” soruları sıkça araştırılmaya başlandı.
DGS EK TERCİH NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihi henüz belli değil. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından DGS Ek Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.