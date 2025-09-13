DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2025: DGS ek tercihler ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı ek tercih için net tarih henüz açıklanmadı.

DGS sonuçlarıyla bir programa yerleşen adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül'de saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

E-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren onay yazısının alınması gerekiyor. Elektronik kaydını yapan adaylar ise, üniversitelerin web sitelerinde duyurulan belgeleri belirtilen tarihlerde elden teslim edecek. Fiziki kayıtlar ise 17 Eylül'e kadar devam edecek.

DGS ek tercih takviminin de 17 Eylül'de tamamlanacak kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleriyle beraber başlaması bekleniyor.