DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2025: DGS ek tercihler ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih sürecinde boş kontenjanları ve taban puanları dikkate alarak yeniden tercih yapabilecek. Öğrenciler, “DGS 2025 ek tercih kontenjanları ne zaman ilan edilecek, taban puanlar ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor.
ÖSYM, DGS 2025 yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Üniversitelerin lisans programlarına kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek tercih süreci gündemde. Boş kalan kontenjanların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarına uygun programlar için yeniden başvuruda bulunabilecek. Peki, DGS 2025 ek tercih taban puanları ve kontenjan listesi ne zaman duyurulacak?
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı ek tercih için net tarih henüz açıklanmadı.
DGS sonuçlarıyla bir programa yerleşen adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül'de saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
E-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren onay yazısının alınması gerekiyor. Elektronik kaydını yapan adaylar ise, üniversitelerin web sitelerinde duyurulan belgeleri belirtilen tarihlerde elden teslim edecek. Fiziki kayıtlar ise 17 Eylül'e kadar devam edecek.
DGS ek tercih takviminin de 17 Eylül'de tamamlanacak kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleriyle beraber başlaması bekleniyor.
DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI NE KADAR?
Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında 103 bin 76 aday tercih yaptı. Yerleşen aday sayısı ise 56 bin 643 oldu.
Kalan boş kontenjan sayısı 19 bin 89 olarak açıklandı. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesin boş kalan kontenjanlar netleşecek.
2025 DGS TABAN PUANLARI LİSTESİ
ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dair taban ve tavan puanları listesini duyurdu. Yayınlanan listeye göre boş kontenjanlar ve taban puanlar netleşti. Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.