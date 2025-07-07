Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu. Buna göre DGS 20 Temmuz tarihinde yapılacak. Sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınava alınmamakta. Peki, DGS giriş belgeleri erişime açıldı mı? Detaylar haberimizde...
DGS 2025 sınav tarihi yaklaşıyor! ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı.
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu. Buna göre DGS 20 Temmuz tarihinde yapılacak.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
DGS sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav yerleri de belli olmuş olacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları 11 Eylül'de açıklanacak.
DGS SINAVINA KİMLER GİRER?
DGS’ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.
Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar.
Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.
DGS’DE NE SORULUYOR, SORU İÇERİĞİ VE DAĞILIMI NASIL?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır. Lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin amaçlamaktadır.
DGS PUAN HESAPLAMASI NASIL, KAÇ NETE İLE KAÇANILIR?
Adayların testlerden almış oldukları puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı önlisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanmaktadır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanlarının (AÖBP) ağırlıklarını belirleyen katsayılar aşağıda yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanır ve bulunacak toplam,adayın ilgili DGS puanını oluşturur.