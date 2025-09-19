Yeni Şafak
DGS ile 2 Yıllıktan 4 Yıllığa Geçiş Yapılan Bölümler 2025

DGS ile 2 Yıllıktan 4 Yıllığa Geçiş Yapılan Bölümler 2025

Tuğba Güner
15:0219/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ön lisans mezunlarının diplomalarını lisansa tamamlamak için girdikleri bir sınav türüdür. DGS geçiş bölümleri pek çok üniversite öğrencisinin merceği altındaki konular arasında yer almaktadır. 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş süreci, hem akademik kariyerini ilerletmek isteyen öğrenciler hem de daha geniş iş olanaklarına sahip olmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Peki, 2 yıllıktan 4 yıllığa DGS ile geçiş yapılan bölümler nelerdir?

ÖSYM 14 Ağustos'da DGS sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ardından DGS puanına göre 4 yıllığa geçiş yapmak isteyen adaylar bölümleri araştırıyor.

DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?

DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, mezun olunan mevcut fakülteden daha yüksek puanlı bir fakülteye geçmek için bireylerin tabi tutulduğu bir sınav türüdür. DGS'ye girebilmek için örgün öğretim açık öğretim fark etmeksizin bir ön lisans programından veya meslek yüksekokulundan mezun olmak gerekmektedir. Sınavı başarıyla geçen öğrenciler kontenjan durumuna göre istedikleri 4 yıllık yani lisans programına yerleşebilirler. DGS ile geçiş yapılan bölümler ise şunlardır;


Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri

İşletme

İktisat

Moleküler biyoloji-Genetik

Mütercim tercümanlık (İngilizce)

Psikoloji

Sosyoloji

Havacılık Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Lojistik

Uluslararası Ticaret

Siyaset ve Kamu Yönetimi

Gazetecilik

Halka İlişkiler ve Reklamcılık

Sinema Televizyon

İç mimarlık

Bilgisayar mühendisliği

Mimarlık

Biyomedikal mühendisliği

Elektrik-elektronik mühendisliği

Makine mühendisliği

İnşaat mühendisliği

Endüstri mühendisliği

Beslenme ve diyetetik

Hemşirelik

Fizyoterapi

Sağlık yönetimi

Çocuk gelişimi

Sosyal hizmetler

Grafik tasarımı


2 Yıllıktan 4 Yıllığa DGS İle Geçilen Bölümler

Ön lisans yani 2 yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan bireyler DGS ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık bölümler şunlardır;


Tıbbi laboratuvar teknikleri> Moleküler biyoloji ve genetik ( 4 yıllık)


Ambulans ve Acil Bakım > Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği > Sağlık Yönetimi

Ameliyathane Hizmetleri > Hemşirelik

Ameliyathane Teknikerliği> Sosyal Hizmetler

Adalet > Hukuk

Makine teknikerliği > Makine Mühendisliği

Ağaç işleri, Orman İşletmeciliği, Orman ürünleri > Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Bankacılık, Borsa ve Finans > iktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletme Yönetimi, Sermaye Piyasası, Lojistik

Ebelik > Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik









Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar teknolojisi, Bilişim, Web Tasarım ve Kodlama> Bilgisayar Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik


Aşçılık, İkram Hizmetleri Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği> Gastronomi ve Mutfak, Beslenme ve Diyetetik, Tüketici Bilimleri

Anaokulu Öğretmenliği> Çocuk Gelişim, Okul Öncesi Öğretmenliği


2 Yıllıktan 4 Yıllığa Geçiş Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bu süreci en verimli şekilde değerlendirmek için birkaç önemli noktaya dikkat etmelidir:

DGS Hazırlığı: Dikey Geçiş Sınavı, öğrencilerin önlisans eğitiminden elde ettikleri bilgileri ölçer ve lisans eğitimi için yeterliliğini değerlendirir. Bu nedenle, öğrencilerin DGS’ye yönelik iyi bir hazırlık yapmaları gerekmektedir.

Bölüm Seçimi: Öğrenciler, önlisans programından geçiş yapabilecekleri lisans bölümlerini iyi araştırmalı ve ilgi alanlarına uygun olanları tercih etmelidir. İlgili alanda yapılan geçişler, öğrencilerin lisans eğitiminde daha başarılı olmalarını sağlayabilir.

Akademik ve Kariyer Hedefleri: Öğrencilerin, geçiş yapacakları lisans bölümünü seçerken akademik hedeflerini ve kariyer planlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Uzun vadeli hedeflere uygun bir bölüm seçimi, eğitim sürecini hem daha verimli hem de tatmin edici hale getirecektir.




#dgs
#dgs ile geçiş yapılacak bölümler
#4 yıllık bölümler
#2 yıllık bölümler
