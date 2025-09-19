2 Yıllıktan 4 Yıllığa Geçiş Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bu süreci en verimli şekilde değerlendirmek için birkaç önemli noktaya dikkat etmelidir:

DGS Hazırlığı: Dikey Geçiş Sınavı, öğrencilerin önlisans eğitiminden elde ettikleri bilgileri ölçer ve lisans eğitimi için yeterliliğini değerlendirir. Bu nedenle, öğrencilerin DGS’ye yönelik iyi bir hazırlık yapmaları gerekmektedir.

Bölüm Seçimi: Öğrenciler, önlisans programından geçiş yapabilecekleri lisans bölümlerini iyi araştırmalı ve ilgi alanlarına uygun olanları tercih etmelidir. İlgili alanda yapılan geçişler, öğrencilerin lisans eğitiminde daha başarılı olmalarını sağlayabilir.

Akademik ve Kariyer Hedefleri: Öğrencilerin, geçiş yapacakları lisans bölümünü seçerken akademik hedeflerini ve kariyer planlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Uzun vadeli hedeflere uygun bir bölüm seçimi, eğitim sürecini hem daha verimli hem de tatmin edici hale getirecektir.











