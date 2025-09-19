Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ön lisans mezunlarının diplomalarını lisansa tamamlamak için girdikleri bir sınav türüdür. DGS geçiş bölümleri pek çok üniversite öğrencisinin merceği altındaki konular arasında yer almaktadır. 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş süreci, hem akademik kariyerini ilerletmek isteyen öğrenciler hem de daha geniş iş olanaklarına sahip olmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Peki, 2 yıllıktan 4 yıllığa DGS ile geçiş yapılan bölümler nelerdir?
ÖSYM 14 Ağustos'da DGS sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ardından DGS puanına göre 4 yıllığa geçiş yapmak isteyen adaylar bölümleri araştırıyor.
DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, mezun olunan mevcut fakülteden daha yüksek puanlı bir fakülteye geçmek için bireylerin tabi tutulduğu bir sınav türüdür. DGS'ye girebilmek için örgün öğretim açık öğretim fark etmeksizin bir ön lisans programından veya meslek yüksekokulundan mezun olmak gerekmektedir. Sınavı başarıyla geçen öğrenciler kontenjan durumuna göre istedikleri 4 yıllık yani lisans programına yerleşebilirler. DGS ile geçiş yapılan bölümler ise şunlardır;
Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri
İşletme
İktisat
Moleküler biyoloji-Genetik
Mütercim tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji
Sosyoloji
Havacılık Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Lojistik
Uluslararası Ticaret
Siyaset ve Kamu Yönetimi
Gazetecilik
Halka İlişkiler ve Reklamcılık
Sinema Televizyon
İç mimarlık
Bilgisayar mühendisliği
Mimarlık
Biyomedikal mühendisliği
Elektrik-elektronik mühendisliği
Makine mühendisliği
İnşaat mühendisliği
Endüstri mühendisliği
Beslenme ve diyetetik
Hemşirelik
Fizyoterapi
Sağlık yönetimi
Çocuk gelişimi
Sosyal hizmetler
Grafik tasarımı
2 Yıllıktan 4 Yıllığa DGS İle Geçilen Bölümler
Ön lisans yani 2 yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan bireyler DGS ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık bölümler şunlardır;
Tıbbi laboratuvar teknikleri> Moleküler biyoloji ve genetik ( 4 yıllık)
Ambulans ve Acil Bakım > Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği > Sağlık Yönetimi
Ameliyathane Hizmetleri > Hemşirelik
Ameliyathane Teknikerliği> Sosyal Hizmetler
Adalet > Hukuk
Makine teknikerliği > Makine Mühendisliği
Ağaç işleri, Orman İşletmeciliği, Orman ürünleri > Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Bankacılık, Borsa ve Finans > iktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletme Yönetimi, Sermaye Piyasası, Lojistik
Ebelik > Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar teknolojisi, Bilişim, Web Tasarım ve Kodlama> Bilgisayar Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik
Aşçılık, İkram Hizmetleri Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği> Gastronomi ve Mutfak, Beslenme ve Diyetetik, Tüketici Bilimleri
Anaokulu Öğretmenliği> Çocuk Gelişim, Okul Öncesi Öğretmenliği
2 Yıllıktan 4 Yıllığa Geçiş Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?
2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bu süreci en verimli şekilde değerlendirmek için birkaç önemli noktaya dikkat etmelidir:
DGS Hazırlığı: Dikey Geçiş Sınavı, öğrencilerin önlisans eğitiminden elde ettikleri bilgileri ölçer ve lisans eğitimi için yeterliliğini değerlendirir. Bu nedenle, öğrencilerin DGS’ye yönelik iyi bir hazırlık yapmaları gerekmektedir.
Bölüm Seçimi: Öğrenciler, önlisans programından geçiş yapabilecekleri lisans bölümlerini iyi araştırmalı ve ilgi alanlarına uygun olanları tercih etmelidir. İlgili alanda yapılan geçişler, öğrencilerin lisans eğitiminde daha başarılı olmalarını sağlayabilir.
Akademik ve Kariyer Hedefleri: Öğrencilerin, geçiş yapacakları lisans bölümünü seçerken akademik hedeflerini ve kariyer planlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Uzun vadeli hedeflere uygun bir bölüm seçimi, eğitim sürecini hem daha verimli hem de tatmin edici hale getirecektir.