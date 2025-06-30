Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans programlarına geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 20 Temmuz 2025 Pazar günü uygulanacak. Sınava kısa bir süre kala, adaylar heyecanla sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. DGS sınav giriş belgesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının
Lisans Öğrenimine Geçiş Yapmak için her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen
sınavdır. DGS’ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS sınav giriş belgesi nasıl edinilir?
DGS, ön lisans mezunları için lisans eğitimine devam etme ve akademik kariyerlerini ilerletme konusunda önemli bir fırsat sunmaktadır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır. Lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin amaçlamaktadır. Sınava katılım sağlayacak olan adayların sınav girerken sınav giriş belgelerini yanında bulundurması zorunludur. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS sınav giriş belgesi nasıl edinilir?
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında, DGS sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2025 DGS sınav yerlerinin 10 Temmuz 2025 tarihi civarında adayların erişimine sunulması bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
Belgenin çıktısını almayı ve sınav günü yanlarında bulundurmayı unutmamak büyük önem taşıyor. Sınav giriş belgesi olmadan sınava katılmak mümkün olmayacak. Adayların güncel duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeleri tavsiye edilir.
DGS’de Puan hesaplaması nasıldır, kaç net ile istediğim bölüme girebilirim?
Adayların testlerden almış oldukları puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı önlisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanmaktadır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanlarının (AÖBP) ağırlıklarını belirleyen katsayılar aşağıda yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanır ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturur.
DGS Sınav süresi ne olacaktır?
DGS sınavı başlama saati 10:15’tir. DGS sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.