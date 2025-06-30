Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının

Lisans Öğrenimine Geçiş Yapmak için her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen

sınavdır. DGS’ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS sınav giriş belgesi nasıl edinilir?