2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ÖSYM tarafından 22 Eylül Pazar günü yapıldı. DHBT sınavına 49 bin 298 aday ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603 aday ön lisans düzeyinde ve 57 bin 581 aday ise lisans düzeyinde katılım sağlandı. KPSS 2024 DHBT sınav sonuç tarihi adayların gündeminde. Peki DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. "DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklıkla araştırılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin sınav takvimine göre belirlenmekte. Adaylar, DHBT sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler. Peki DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2024 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuç sorgulama tarihi.
2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 22 Eylül’de gerçekleştirildi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan ve 40 sorudan oluşan sınav için adaylara 60 dakika süre verildi. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabildi.
2024 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sonuçları Sorgulama Ekranı
Açıklamada sınava ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavda toplam 17 bin 684 kişinin, sınav güvenliğinin sağlanması için de 1821 emniyet personelinin görev yapacağı bildirdi
DHBT sınavına katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldıklarını ifade eden Ersoy, 2024-KPSS DHBT'ye 49 bin 298 adayın ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603 adayın ön lisans düzeyinde ve 57 bin 581 adayın lisans düzeyinde katılacağını ve bu adayların 98 bin 128'inin kadın, 44 bin 354'ünün erkek olduğunu açıklamıştı.
DHBT Nedir?
DHBT; Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ifadesinin kısaltmasıdır. İlk defa 2014 yılında yapılmaya başlanan bu sınav, daha önceki dönemlerde farklı bir isimle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmaktaydı. 2014 sonrasında ise sınav, ÖSYM tarafından yapılmaya başlanmıştır.
Bu sınava ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları girebilir. KPSS sonrasında yapılan alan sınavıdır ve ilk defa açıktan ya da sözleşmeli olarak atanacak kişilerin belirlenmesi için yapılır. Toplamda 40 sorunun yer aldığı sınava adaylar, mezun oldukları öğrenim düzeyine göre alınırlar. Yani herkese aynı soruların sorulması gibi bir durum söz konusu değildir.
KPSS, DHBT içerisindeki ilk 20 soru DHBT-1, diğer ikinci 20 soru ise DHBT-2 olarak adlandırılır.
DHBT-1, temel din bilgisi sorularından meydana gelir ve tüm öğrenim düzeyindeki adayların cevaplaması gerekir.
DHBT-2 bölümü ise öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir.
Bu sınavdan alınan puanın geçerliliği, yapılacak olan bir sonraki sınava kadardır. Ayrıca bu sınava girebilmek için adayların öncelikle KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavına da girmesi gerektiği unutulmamalıdır.