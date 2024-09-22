Açıklamada sınava ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavda toplam 17 bin 684 kişinin, sınav güvenliğinin sağlanması için de 1821 emniyet personelinin görev yapacağı bildirdi

DHBT sınavına katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldıklarını ifade eden Ersoy, 2024-KPSS DHBT'ye 49 bin 298 adayın ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603 adayın ön lisans düzeyinde ve 57 bin 581 adayın lisans düzeyinde katılacağını ve bu adayların 98 bin 128'inin kadın, 44 bin 354'ünün erkek olduğunu açıklamıştı.