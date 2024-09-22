Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı atama puanları merak konusu. 2024 DHBT atama puanları, imam, müezzin, kayyım ve Kur'an öğreticisi kadroları için önemlidir. DHBT sınav sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar, atamalarda belirleyici bir rol oynar. 2024 yılında bu kadrolara atanmak isteyen adaylar, her pozisyon için farklı taban puanlarına dikkat etmelidir. İmam, müezzin, kayyım ve Kur’an öğreticisi taban puanları, DHBT sınav sonuçlarına göre değişiklik gösterebilir. İşte DHBT taban puanları.
Diyanet atama puanları, DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) puanıyla belirlenir ve bu puanla imam, müezzin-kayyım, Kur’an kursu öğreticisi gibi kadrolara atanmak mümkündür. DHBT puanı, adayların KPSS ile elde ettikleri genel yetenek ve genel kültür puanlarına eklenerek hesaplanır.
Bu puanlar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği pozisyonlara, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerindeki camilere ve Kur'an kurslarına atama yapılır. Her pozisyon için belirlenen taban puanları, başvurulacak yerin ihtiyaçlarına ve aday yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. KPSS DHBT Taban Puanları 2024 (Lisan-Önlisans) İmam Hatip-Müezzin-Kur'an Kursu Öğreticisi KPSS taban puanı ve atama kontenjan sayısı kaç? Diyanet akademisi aday din görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) alımı sınavına çağrılan son aday bilgileri.
2024 DHBT atama puanları konusunda en güncel bilgilere ulaşmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini takip etmek önemlidir. İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an öğreticisi gibi kadrolar için belirlenen taban puanları, her yıl yapılan sınav sonuçlarına ve kontenjanlara göre değişiklik gösterebilir. KPSS DHBT sınavında alınan puan, bu atamalarda önemli bir belirleyicidir. Özellikle Kur'an öğreticisi kadrosunda, Kur'an-ı Kerim tilavetindeki yetkinlik de değerlendirilir. Atama sonuçlarını öğrenmek için ilgili müftülüklerin duyurularını takip edebilirsiniz.
KPSS DHBT 2023 Yılı Aday Din Görevlisi Sınavı İstatistiki Veriler
DHBT KPSS atama puanı: İmam-Hatip (İHL+Hafız) (Erkek) 63,29328
DHBT KPSS atama puanı: İmam-Hatip (İlahiyat Fakültesi) (Erkek) 50,00346
DHBT KPSS atama puanı: İmam-Hatip (İlahiyat Ön Lisans+İHL) (Erkek) 75,00729
DHBT KPSS atama puanı: İmam-Hatip (İlahiyat Ön Lisans+İHL+Hafız) (Erkek) 51,21422
DHBT KPSS atama puanı: Kuran Kursu Öğreticisi (İlahiyat Fakültesi+Hafız) (Erkek) 50,30505
DHBT KPSS atama puanı: Kuran Kursu Öğreticisi (İlahiyat Fakültesi+Hafız) (Kadın) 3,89155
DHBT KPSS atama puanı: Kuran Kursu Öğreticisi (Diğer Lisans+İlahiyat Ön Lisans) (Kadın) (İşitme Engelliler İçin) 65,79156
DHBT KPSS atama puanı: Kuran Kursu Öğreticisi (İlahiyat Ön Lisans) (Kadın) (İşitme Engelliler İçin) 88,49037
DHBT KPSS atama puanı: Kuran Kursu Öğreticisi (İlahiyat Fakültesi) (Kadın) (İşitme Engelliler İçin) 81,63841
DHBT KPSS atama puanı: Kuran Kursu Öğreticisi (İlahiyat Ön Lisans) (Kadın) (Görme Engelliler İçin) 81,57336
DHBT KPSS atama puanı: Kuran Kursu Öğreticisi (İlahiyat Fakültesi) (Kadın) (Görme Engelliler İçin) 74,26165
Müezzin-Kayyım (İHL/Lise+Hafız) (Erkek) 65,90575
Müezzin-Kayyım (İlahiyat Fakültesi) (Erkek) 50,8886
Müezzin-Kayyım (İlahiyat Ön Lisans+Hafız) (Erkek) 57,57565