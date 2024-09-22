2024 DHBT atama puanları konusunda en güncel bilgilere ulaşmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini takip etmek önemlidir. İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an öğreticisi gibi kadrolar için belirlenen taban puanları, her yıl yapılan sınav sonuçlarına ve kontenjanlara göre değişiklik gösterebilir. KPSS DHBT sınavında alınan puan, bu atamalarda önemli bir belirleyicidir. Özellikle Kur'an öğreticisi kadrosunda, Kur'an-ı Kerim tilavetindeki yetkinlik de değerlendirilir. Atama sonuçlarını öğrenmek için ilgili müftülüklerin duyurularını takip edebilirsiniz.