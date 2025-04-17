Discord ve Roblox ne zaman erişime açılacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Discord ve Roblox kullanıcılarının gözü kulağı bu açıklamadaydı. Erişim engeliyle gündemde olan iki platformla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraloğlu, "Çalışmalar nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle platformların açılması söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.
Online mesajlaşma platformu Discord, 2024 yılından bu yana erişime kapalı. Dijital oyun platformu Roblox'ta erişime kapatıldmıştı. Çocuklara yönelik sakıncalı içeriklerin yer aldığı gerekçesi ile erişim engeli getirilen Discord'un ve Roblox'un ne zaman açılacağına dair kullanıcılar tarafından bir bekleyiş oluştu. Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord'un son durumuna dair detayları paylaştı. Roblox ve Discord açıldı mı, ne zaman açılacak?
ROBLOX VE DİSCORD AÇILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox ve Discord'a ilişkin "Görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak" dedi.
Uraloğlu, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde Roblox ve Discord konusunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."
META'NIN INSTAGRAM'DA 16 YAŞ SINIRI KARARI
Uraloğlu, Meta'nın, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın özelliğini kullanamaması ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamaması kararı hakkında "Onları bilgilendirmiştik, böyle bir karar almış olmaları kıymetli. Biz biraz daha onun ötesine geçeceğiz, kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz, bu yıl içinde gerekli düzenlemeleri yaparız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
DİSCORD VE ROBLOX NEDEN YASAKLANMIŞTI?
Discord, 2024 yılında İstanbul Fatih’te meydana gelen bir cinayetin ardından kamuoyunun dikkatini çeken “incel” gruplarına yönelik soruşturmalar kapsamında erişime engellenmişti. Platformda tespit edilen yasa dışı içerikler nedeniyle 9 Ekim 2024’te kapatma kararı uygulanmıştı.
Roblox ise çocuklara yönelik zararlı içeriklerin barındırıldığı gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle yargı kararı sonucu erişime kapatılmıştı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı kararda kamu düzeni ve çocukların korunması gerekçesi öne çıkarılmıştı.