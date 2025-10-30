Ekim ayı doğum yardımı ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına geçtiğini bildirdi. 1 Ocak 2025’ten sonra doğum yapan aileler, çocuk sayısına göre değişen tutarlarda maddi destekten yararlanabiliyor. Peki doğum yardımı ne kadar oldu? İşte Doğum yardımı ekim ayı ödemeleri e Devlet sorgulama ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğum yardımı programı kapsamında ekim ayı ödemeleri hesaplara geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar 558 bin 360 anneye toplam 5,86 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Peki doğum yardımı ne kadar oldu? İşte doğum yardımı ekim ayı ödemeleri e Devlet sorgulama ekranı.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ait doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Yapılan son bilgilendirmeye göre, destek ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.
DOĞUM YARDIMI ÇOCUK PARASINI KİMLER ALIR, KİMLER DOĞUM YARDIMI ALABİLİR?
Doğum yardımı uygulamasından 1 Ocak 2025 sonrası doğum yapan tüm anneler faydalanabiliyor.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
Doğum yardımı başvuruları e-Devlet kapısı veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
ÇOCUK YARDIMI DOĞUM PARASI NE KADAR?
Herhangi bir gelir veya sigorta şartı aranmadan yapılan ödemelerde, ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik destek veriliyor. İkinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme sağlanıyor.
E-DEVLET DOĞUM YARDIMI SORGULAMA EKRANI
Vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Doğum Yardımı Sorgulama” sekmesinden başvuru ve ödeme durumlarını görüntüleyebiliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden yapılan sorgulamalarda ödeme tarihi ve tutar bilgileri de yer alıyor.