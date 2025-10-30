ÇOCUK YARDIMI DOĞUM PARASI NE KADAR?

Herhangi bir gelir veya sigorta şartı aranmadan yapılan ödemelerde, ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik destek veriliyor. İkinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme sağlanıyor.





E-DEVLET DOĞUM YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Doğum Yardımı Sorgulama” sekmesinden başvuru ve ödeme durumlarını görüntüleyebiliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden yapılan sorgulamalarda ödeme tarihi ve tutar bilgileri de yer alıyor.



