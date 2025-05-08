Doğum yardımı başvuru şartları nedir?

Başvurular e-Devlet ekranından yapılıyor. Online yapamayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilecek.

Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek.

Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,

Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.