2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibariyle de annenin hesabına 5 bin liralık nakdi destek verilecek. Destek ödemeleri annelerin hesabına yatırılacak. Başvurularını gerçekleştirilenler doğum yardımı ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki Doğum yardımı ödemeleri son durum ne? 2025 doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğum Yardımı Yönetmeliğinde, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için yeni destekler ve uygulama esaslarını netleşti. 8 Nisan’da başlatılan destek programına bugüne kadar 343 bin 698 kişi başvurdu. Aile yılı kapsamında doğum yardımı ödemelerinde son durum merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen ilk ödeme tarihini de kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2025 Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Doğum yardımı ödemesi ne kadar?
Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.
Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılacak.
Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
''Aile Yılı'' sebebiyle hayata geçirilen uygulamalardan biri de doğum yardımı oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Ödemelerin anneler günü öncesinde bu hafta içinde yapılması bekleniyor.
Doğum yardımı ödemesinden kimler yararlanacak?
Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için ilk 30 gün içinde başvuru yapılmaması durumunda, doğumun gerçekleştiği aya dönük ödeme yapılamayacak. Ancak ilk 30 gün içinde yapılan başvurularda geriye dönük destek alınabilecek.
Doğum yardımı başvuru şartları nedir?
Başvurular e-Devlet ekranından yapılıyor. Online yapamayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilecek.
Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek.
Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,
Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.
Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.