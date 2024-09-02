Doğuş Otomotiv temettü yatırılma tarihi ne zaman kadar yatacak? DOAS temettü 2024 ne zaman hesaba geçer?

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman ve ne kadar yatacak, saat kaçta hesaba yatar?

Doğuş Otomotiv yatırımcıları için merak konusu olan temettü ödemeleri, 2024 yılında da gündemde. DOAS temettü yatırılma tarihi 2024 ve DOAS temettü ne zaman yatacak? sorularına yanıt arınıyor. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş (DOAS), eylül ayı içerisinde hisse başı brüt 10 TL, net 9 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Peki, 2024 DOAS temettü ne zaman ve ne kadar yatacak, saat kaçta hesaba yatar?

1 / 6 Doğuş Otomotiv temettü yatırılma tarihi 2024? DOAS temettü ne zaman yatacak? sorularının cevabı merak konusu. Doğuş Otomotiv'in 2024 yılı için belirlediği temettü yatırılma tarihi merakla bekleniyor. Yatırımcılar, şirketin temettü dağıtım politikasına uygun olarak ne zaman ödeme yapacağını öğrenmek istiyor.

2 / 6 DOAS temettü ne zaman yatacak sorusu, özellikle hisse sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Doğuş Otomotiv'in 2024 yılına ait temettü dağıtım tarihi açıklandığında, yatırımcılar bu tarihe göre planlarını yapabilecekler. Peki, DOAS temettü ne zaman hesaba geçer? İşte Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü yatırılma tarihi 2024!

3 / 6 DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ 2024 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. dün 'kar payı avansı' ödemesine ilişkin yönetim kurulu kararını KAP'a bildirdi. Buna göre şirket pay başına brüt 10 TL, net 9 TL ödeyecek. Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

4 / 6 Şirketimizin, 28.08.2024 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüleceği üzere 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde oluşan ara dönem kârından SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından; 16.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda gündemin 7. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, elde edilen ara dönem kârından 2.200.000.000 TL kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilmiştir.

5 / 6 DOAS TEMETTÜ 2024 NE ZAMAN HESABA GEÇER? DOAS’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü ödemesi yapacak.