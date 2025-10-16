Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla gündemde. Öğrencilerin iş dünyasına hazırlanması, mesleki becerilerini geliştirmesi ve eğitim sürecinde gelir elde etmesine olanak tanımak amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, bu yıl da başlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için başvurular 17-21 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. İŞKUR Gençlik Programı, 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Peki Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?
İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları, önlisans ve lisans öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak, iş hayatına uyum sağlamalarını desteklemek ve onlara pratik deneyimin yanında, onlara maddi destek sunmak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular 17-21 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 17-21 Ekim 2025 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIskurGenclikProgramArama.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK PROGRAMI KURA TARİHİ
İŞKUR Gençlik Programı için başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sistem üzerinden başvurularını tamamlaması sonrasında Noter huzurunda 31 Ekim 2025 tarihi saat 10.00’da Kura Çekimi yapılacaktır.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İŞKUR Gençlik Programı 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir.
İŞKUR Gençlik Programı Katılım Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı olmak (Başvuru yapmak için bireysel üye olarak giriş yapılması gerekmektedir. Bireysel üye olmayanlar; https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx internet adresinden üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt yaptırmalıdır.)
Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak).
Hane gelir şartını sağlamak
(Hane gelirinin tespitinde, öğrencinin birincil veya ikincil ikametgâhı; yurtlar ve benzeri toplu yaşam alanları ise; ilgili öğrenci adayı, gelir testinden muaf olacaktır. İkametgâhı yurtlar olan öğrenciler ile taahhütname imzalanmayacaktır.
Öğrenci adayı, ailesi ile birlikte yaşıyor ise; (ikametgâhı konut adresi olanlar), ailenin hane geliri, gelir testi hesabına dâhil edilmektedir. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için; öğrencinin barındığı hanede en yakın döneme ait hane gelirinin aylık toplamı, net asgari ücret tutarının 3 katını (66.314,01 TL) geçmemesi gerekmektedir.)
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi,
Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi,
Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.