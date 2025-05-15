DÜNYADA KİTAP OKUMA SÜRELERİ AÇIKLANDI: Hangi ülke kaç saat kitap okuyor?

Kitap okuma süreleri üzerine yapılan küresel bir araştırma, farklı ülkelerin yıllık ortalama kitap okuma alışkanlıklarını ortaya koydu. Word Population Review tarafından paylaşılan verilere göre, en çok kitap okuyan ülkelerin başında ABD geliyor. Onu Hindistan ve Birleşik Krallık takip ediyor. Araştırmada, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülke değerlendirilirken Türkiye'nin de yer aldığı sıralama ilgi çekici sonuçlar sunuyor.