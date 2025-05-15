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DÜNYADA KİTAP OKUMA SÜRELERİ AÇIKLANDI: Hangi ülke kaç saat kitap okuyor?

DÜNYADA KİTAP OKUMA SÜRELERİ AÇIKLANDI: Hangi ülke kaç saat kitap okuyor?

11:4315/05/2025, четверг
Yeni Şafak
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Word Population Review verilerine göre ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık kitap okumaya en fazla zaman ayıran ülkeler arasında yer aldı. Peki Türkiye'nin kitapla geçirdiği yıllık süre ne kadar? Kitap okuma alışkanlığı hangi ülkelerde öne çıkıyor?

Kitap okuma süreleri üzerine yapılan küresel bir araştırma, farklı ülkelerin yıllık ortalama kitap okuma alışkanlıklarını ortaya koydu. Word Population Review tarafından paylaşılan verilere göre, en çok kitap okuyan ülkelerin başında ABD geliyor. Onu Hindistan ve Birleşik Krallık takip ediyor. Araştırmada, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülke değerlendirilirken Türkiye'nin de yer aldığı sıralama ilgi çekici sonuçlar sunuyor.

KİTAP OKUMAYA EN ÇOK ZAMAN AYIRAN ÜLKELER HANGİLERİ? 

11. Türkiye – 130 saat

10. İsviçre – 157 saat

9. Hollanda – 187 saat

8. İspanya – 187 saat

7. Avustralya – 217 saat

6. Rusya – 223 saat

5. İtalya – 278 saat

4. Fransa – 305 saat

3. Birleşik Krallık – 343 saat

2. Hindistan – 352 saat

1. ABD – 357 saat

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