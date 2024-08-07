Dünyanın en güçlü orduları tek tek sıralandı: İlk 30'da yer alanlar şaşırttı! Türkiye savunma sanayinde kaçıncı sırada 2024?

Dünyanın en güçlü orduları 2024 yılı itibarıyla güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada, ülkelerin askeri güçleri çeşitli faktörlere göre değerlendirildi. Bu faktörler arasında teknoloji, askeri birim miktarı, mali durum, lojistik, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla bireysel kriter yer alıyor. Türkiye, 2024 araştırma sonuçlarına göre 3 sıra birden yükseldi.

1 / 30 2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 145 ordusunun listesi güncellendi. ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada, ülkelerin askeri güçleri teknoloji, askeri birim miktarı, mali durum, lojistik ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla faktöre göre değerlendirildi. Türkiye'nin 2024 yılındaki askeri güç konumu bu güncellenmiş listede belirlendi.

2 / 30 30-SİNGAPUR

3 / 30 29-İSVEÇ

4 / 30 28-ARJANTİN

5 / 30 27-KANADA

6 / 30 26-CEZAYİR

7 / 30 25-TAYLAND

8 / 30 24-TAYVAN

9 / 30 23-SUUDİ ARABİSTAN

10 / 30 22-VİETNAM

11 / 30 21-POLONYA

12 / 30 20-İSPANYA

13 / 30 19-ALMANYA

14 / 30 18-UKRAYNA

15 / 30 16-AVUSTRALYA

16 / 30 15-MISIR

17 / 30 14-İRAN

18 / 30 13-ENDONEZYA

19 / 30 12-BREZİLYA

20 / 30 11-FRANSA

21 / 30 10-İTALYA

22 / 30 9-PAKİSTAN

23 / 30 8-TÜRKİYE

24 / 30 7-JAPONYA

25 / 30 6-BİRLEŞİK KRALLIK

26 / 30 5-GÜNEY KORE

27 / 30 4-HİNDİSTAN

28 / 30 3-ÇİN

29 / 30 2-RUSYA