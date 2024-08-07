Dünyanın en güçlü orduları tek tek sıralandı: İlk 30'da yer alanlar şaşırttı! Türkiye savunma sanayinde kaçıncı sırada 2024?

Dünyanın en güçlü orduları 2024 yılı itibarıyla güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada, ülkelerin askeri güçleri çeşitli faktörlere göre değerlendirildi. Bu faktörler arasında teknoloji, askeri birim miktarı, mali durum, lojistik, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla bireysel kriter yer alıyor. Türkiye, 2024 araştırma sonuçlarına göre 3 sıra birden yükseldi.
2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 145 ordusunun listesi güncellendi. ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada, ülkelerin askeri güçleri teknoloji, askeri birim miktarı, mali durum, lojistik ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla faktöre göre değerlendirildi. Türkiye'nin 2024 yılındaki askeri güç konumu bu güncellenmiş listede belirlendi.
30-SİNGAPUR
29-İSVEÇ
28-ARJANTİN
27-KANADA
26-CEZAYİR
25-TAYLAND
24-TAYVAN
23-SUUDİ ARABİSTAN
22-VİETNAM
21-POLONYA
20-İSPANYA
19-ALMANYA
18-UKRAYNA
16-AVUSTRALYA
15-MISIR
14-İRAN
13-ENDONEZYA
12-BREZİLYA
11-FRANSA
10-İTALYA
9-PAKİSTAN
8-TÜRKİYE
7-JAPONYA
6-BİRLEŞİK KRALLIK
5-GÜNEY KORE
4-HİNDİSTAN
3-ÇİN
2-RUSYA
1-ABD