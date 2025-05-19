Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri hangileri? Türkiye yüzölçümü en büyük ülkeler arasında kaçıncı?

Dünya genelinde 205 ülke bulunuyor ve bunlar arasında yüzölçümü açısından öne çıkan ülkeler var. Rusya, Kanada, Çin gibi ülkeler yüzölçümü en büyük ülkeler arasında yer alıyor. Peki, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?