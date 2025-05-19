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Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri hangileri? Türkiye yüzölçümü en büyük ülkeler arasında kaçıncı?

Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri hangileri? Türkiye yüzölçümü en büyük ülkeler arasında kaçıncı?

11:0419/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünya üzerinde 205 ülke bulunuyor. Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri hangileri? Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışan World Bank verilerine göre karasal yüzölçümü en büyük ülkeleri...

Dünya genelinde 205 ülke bulunuyor ve bunlar arasında yüzölçümü açısından öne çıkan ülkeler var. Rusya, Kanada, Çin gibi ülkeler yüzölçümü en büyük ülkeler arasında yer alıyor. Peki, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Karasal yüzölçümü en büyük ülkeler:

10- CEZAYİR

2 milyon 381 bin 740 kilometre kare

9- KAZAKİSTAN

2 milyon 699 bin 700 kilometre kare

8- ARJANTİN

2 milyon 736 bin 690 kilometre kare

7- HİNDİSTAN

2 milyon 973 bin 190 kilometrekare

6- AVUSTRALYA

7 milyon 692 bin 20 kilometre kare

5- BREZİLYA

8 milyon 358 bin 140 kilometre kare

4- KANADA

9 milyon 93,5 bin 10 kilometre kare

3- ABD

9 milyın 147 bin 420 kilometre kare

2- ÇİN

9 milyon 388 bin 210 kilometre kare

1- RUSYA

16 milyon 376 bin 870 kilometre kare

36- TÜRKİYE

769 bin 630 kilometre kare

Türkiye, karasal yüzölçümü bakımdan listende 36. sırada yer alıyor.


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