Maliye Bakanlığı güdümündeki sayfa üzerinden yayımlanan E Bordro maaş sorgulama ekranı, E-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor. Peki memur maaşı E-Bordro yayınlandı mı? İşte, 2025 ocak ayına ait maaş bordro sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
Kamu çalışanları, her ayın 14'ünden itibaren maaş bordrolarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirler. Ocak 2025 maaş bordroları da 14 Ocak 2025 itibarıyla erişime açılıp açılmadığı merak konusu.
e-Bordro hizmetinden yararlanmak için 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız ve maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamazlar. Peki, ocak ayının e bordro maaş sorgulama ekranı yayımlandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
E-BORDRO OCAK 2025 MAAŞ SORGULAMA EKRANI
E-Devlet üzerinden E-Bordro sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;
1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.
KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?
Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor.
2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.
Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.
2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,55 zam hakkı elde etmiş oldu.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu miktar da 5,23 olarak hesaplandı.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.
2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi. Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.