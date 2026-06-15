2026 emniyet atamaları kapsamında 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerleri belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atamaların 1528 amir ile 17 bin 568 polis memurunu kapsadığını açıklarken, polis atama sonuçları ve yeni görev yerlerine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

1 /4 2026 emniyet atamaları kapsamında 1528 amir ile 17 bin 568 polis memurunun yeni görev yerleri belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplam 19 bin 96 personeli kapsayan atamaların Emniyet Teşkilatı ve personel aileleri için hayırlı olmasını diledi.

2 /4 19 bin 96 personelin yeni görev yeri belirlendi

2026 emniyet atamaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli toplam 19 bin 96 personelin yeni görev yerleri belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, genel atama döneminin tamamlandığını NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Çiftçi’nin verdiği bilgiye göre atama kapsamındaki personelin görev dağılımı şöyle:

1528 emniyet amiri

17 bin 568 polis memuru

Toplam 19 bin 96 emniyet personeli

3 /4 Çiftçi'den personele başarı mesajı

İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet Teşkilatı mensuplarının milletin huzuru, devletin güvenliği ve kamu düzeninin korunması için görev yaptığını belirtti.

Ataması gerçekleştirilen personelin yeni görev yerlerinde de aynı sorumluluk anlayışıyla hizmetlerini sürdüreceğini ifade eden Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının kamu düzeninin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Çiftçi, atamaların Emniyet Teşkilatı, personel ve aileleri için hayırlı olmasını dileyerek emniyet mensuplarına yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.