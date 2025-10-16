Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için 2025-2028 dönemi maaş promosyon ihalesi gündemde. Emniyet teşkilatında görev yapan personelin maaş promosyon anlaşmasını yenilemeye hazırlanıyor. Polis memurları ve diğer EGM personelini yakından ilgilendiren bu anlaşma, maaşların yatırıldığı bankayla yapılan ve belirli bir süre için geçerli olan bir protokoldür. Emniyet Teşkilatı Sendikası çalışanların beklentilerini dile getirdi. Peki Emniyet banka EGM maaş promosyonu 2025 ne kadar olacak? Polislere promosyon ne zaman yatacak?
Kamu çalışanları için maaş promosyonu, yıllık gelir açısından önemli bir destek kalemi haline geldi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan polis memurlarının maaş promosyon anlaşması yenileniyor. 2025 yılı için yapılacak yeni promosyon anlaşması, enflasyon oranları, bankaların güncel oranları ve diğer kamu kurumlarının aldığı promosyon miktarları göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Önceki yıllara ait promosyon rakamları ve genel ekonomik koşullar, yeni anlaşmanın miktarının da yüksek olacağı yönünde beklentileri artırmaktadır. Peki emniyet promosyon 2025 ne kadar olacak? İşte detaylar.
Bankalar, bu anlaşmayı kazanabilmek için birbirleriyle rekabet etmekte ve en iyi teklifi sunmaya çalışmaktadır. Bu süreçte EGM, personeli için en yüksek promosyon teklifini sunan bankayla anlaşma yaparak, personelin ekonomik refahına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Anlaşmanın ne zaman yapılacağı ve promosyon miktarının ne kadar olacağı, emniyet teşkilatı mensupları tarafından merakla beklenmekte.
EGM PROMOSYON ÖDEMESİ 2025 NE KADAR OLACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu ödemesi için henüz rakam netleşmedi.
Promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’da düzenlenecek. İhaleye, EGM’nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası da katılım sağlayabilecek.
Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talebinde bulundu.
Sendika ayrıca promosyonu tercih etmeyen personellere yönelik 600.000 TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. İhale şartnamesinde,164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde talep de iletildi.
İhalenin sonuçlanmasının ardından promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Yeni promosyon protokolü, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.
"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşkilatımızın hak ettiği ekonomik kazanımlar için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2025 yılı maaş promosyonu konusunda teklif ve çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Sendikamız, teşkilat mensuplarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için süreci titizlikle takip etmiş ve promosyon görüşmeleri noktasında kamuoyunu aydınlatmayı görev bilmiştir.
Başlıca taleplerimiz:
2025 EGM Promosyon Talebimiz: 270.000 ₺’dir. Bu tutar tek seferde ve peşin olarak ödenmeli ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır.
Değerler hassasiyeti bulunan ya da promosyon yerine alternatif seçim hakkını kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulmalıdır. 164.440 ₺ taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalıdır.
Amacımız teşkilat mensuplarımızın ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkı sunmak, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intiharların önüne geçebilmek ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde alabilmelerini temin etmektir. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bu süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edecek, her gelişmeyi kamuoyu ile paylaşacağız." denildi.