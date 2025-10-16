"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşkilatımızın hak ettiği ekonomik kazanımlar için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2025 yılı maaş promosyonu konusunda teklif ve çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Sendikamız, teşkilat mensuplarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için süreci titizlikle takip etmiş ve promosyon görüşmeleri noktasında kamuoyunu aydınlatmayı görev bilmiştir.

Başlıca taleplerimiz:

2025 EGM Promosyon Talebimiz: 270.000 ₺’dir. Bu tutar tek seferde ve peşin olarak ödenmeli ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır.