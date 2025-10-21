Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30'da yapıldı. Personeller ihaleyi emniyet teşkilatı sosyal medya hesabından canlı olarak izlendi. Sendika, ihaleye katılacak bankalar arasında rekabeti artırmak amacıyla 164 bin 440 TL taban promosyon tutarının belirlenmesi yönünde talep iletti. Bu öneriler, EGM’ye resmi yazı olarak sunuldu. Peki EGM promosyon ihalesi ne oldu? Maaş promosyonu hangi bankadan alınacak, promosyon ne kadar verilecek?

1 /8 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyon ihalesi bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde görev yapan binlerce emniyet mensubu, ihale sonucunun açıklanmasını büyük bir merakla bekliyor. Polis teşkilatının maaş promosyon anlaşmasıyla birlikte hangi bankanın en yüksek teklifi vereceği ve personellere ne kadar ödeme yapılacağı kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. İşte EGM maaş promosyonu sürecine dair son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar.

2 /8 EGM promosyon ihalesi ne oldu? Maaş promosyonu ne kadar verilecek? Emniyet Genel Müdürlüğünün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30'da başladı. Personeller ihaleyi emniyet teşkilatı sosyal medya hesabından canlı izleyebildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025 yılı maaş promosyon ihalesinde bankaların teklifleri belli oldu. 36 aylık süreyi kapsayan ihalede bankalar ardı ardına tekliflerini sunarken, rekabetin son turlarında sadece iki banka kaldı.

3 /8 İhalenin başlangıç aşamasında bankaların sunduğu ilk teklifler şu şekilde oldu: Halkbank: 75.000 TL İş Bankası: 30.000 TL Yapı Kredi: 54.000 TL Vakıfbank: 75.000 TL Ziraat Bankası: 50.000 TL Denizbank: Teklif vermedi.

4 /8 Açık artırma süreciyle bankalar tekliflerini kademeli olarak artırmaya başladı. İlk turun ardından rekabet özellikle kamu bankaları arasında yoğunlaştı. Halkbank, 3. turda teklifini 85.000 TL'ye yükselttikten sonra ihaleden çekildi. İş Bankası teklifini 86.500 TL'ye çıkardı. Yapı Kredi 3. turda ihaleden ayrıldı. Vakıfbank 4. turda 87.500 TL'ye çıkarttı. İhale İş Bankası ile Vakıfbank arasında devam etti.

5 /8 İş Bankası, 7. turda teklifini 88.500 TL'ye kadar çıkardı ancak bu turda ihaleden çekildi. Son aşamada Vakıfbank, 90.000 TL teklif vererek ihaleyi kazanan taraf oldu. Bu sonuçla 2025 yılı EGM maaş promosyon ihalesinde en yüksek teklifi Vakıfbank sundu.

6 /8 EGM promosyonu tek seferde mi verilecek? EGM'den yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan promosyon tutarının tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir."

7 /8 EGM promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İhalenin tamamlanmasının ardından yeni protokolün kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Promosyon ödemelerinin ise anlaşmanın kesinleşmesinin ardından kısa süre içinde personelin hesaplarına aktarılacağı öğrenildi. Yeni protokol, mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte geçerli olacak. Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak sözleşmenin ardından ödeme şartları ve süreçlere ilişkin resmi duyuru yapılacak.