EGM PROMOSYON ÖDEME TARİHİ 2025: EGM promosyon ödeme tarihi açıklandı mı, ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin merakla beklediği banka promosyon ödemelerinde geri sayım sürüyor. Mevcut sözleşme süresinin sona yaklaşmasıyla birlikte, yeni anlaşmanın tarihi ve tutarı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Bakan Ali Yerlikaya’nın açıklamalarıyla gözler EGM promosyon ihalesine çevrilirken, ödeme tarihine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
Yaklaşık 300 bini aşkın emniyet personelinin maaş promosyonu sürecinde kritik aşamaya gelindi. Bankalarla yapılacak yeni anlaşma kapsamında EGM promosyon tutarları ve ödeme takvimi için resmi açıklama bekleniyor. 13 Kasım’da sona erecek mevcut protokolün ardından yeni dönemin Kasım ortasında başlaması öngörülüyor. Peki, EGM promosyon ödemesi ne zaman yapılacak, hangi banka ile anlaşma sağlanacak?
POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ödeme tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. İhaleyi kazan İş Bankası ile yeni protokolün yürürlüğe gireceği tarih, paylaşılmadı. Ancak yeni protokolün 2025 Kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2022 yılında yapılan protokol, 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yeni protokol, mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte geçerli olacak. Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak sözleşmenin ardından ödeme şartları ve süreçlere ilişkin resmi duyuru yapılacak.
POLİS PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankasının 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifleri veren Türkiye Vakıflar Bankasının 90 bin lira, Türkiye İş Bankasının 88 bin 500 lira olan tekliflerini güncellemelerinin istendiği belirtildi.
Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyelerini kabulünde, her iki bankanın da aranarak yeniden değerlendirme yapmalarını istediği aktarıldı.
Türkiye Vakıflar Bankasının teklifinde değişiklik yapmadığı, Türkiye İş Bankasının ise teklifini 100 bin liraya yükselttiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.
EGM MAAŞ PROMOSYONU TEK SEFERDE VE PEŞİN YATIRILACAK
Şartnamede yer alan bir diğer dikkat çeken detay ise maaş promosyon süresinin 3 yılı geçmemesi ve belirlenecek olan promosyonun tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak olması yönünde oldu.