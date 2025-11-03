EGM, Türkiye İş Bankası'nın yaptığı 100 bin TL’lik promosyon teklifini kabul etti. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından gözler şimdi ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personellere tek seferde ödeme yapılacak. Promosyon tutarı, İş Bankası tarafından doğrudan personelin kişisel hesaplarına aktarılacak Peki, 100 bin TL tutarındaki EGM maaş promosyonu ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin merakla beklediği 2025-2028 maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı. Türkiye İş Bankası'nın 100 bin TL'lik rekor teklifi kabul edildi. Anlaşmanın resmileşmesiyle birlikte, merkez ve taşra teşkilatlarındaki binlerce personel "EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu? Ödemeler tek seferde mi yapılacak? İşte EGM promosyon ödemelerine dair tüm detaylar.

2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI SAĞLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istemişti.



EGM PROMOSYON TUTARI 100 BİN TL!

İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi. Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltti. Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.





EGM'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ihalesine ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası'nın teklifi en yüksek teklif olarak belirlenmiş, personel başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. İhaleye katılan tüm bankalara teşekkür eder, sonucun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını dileriz." İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



