Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor? Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için geri sayım başladı. Henüz ehliyetlerini yenilememiş olan sürücüler "Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...