Ehliyet yenileme başvurusunda son tarih yaklaşıyor. Eski tip ehliyetini henüz yenilemeyen vatandaşları yakından ilgilendiren çipli sürücü belgesi için başvurular temmuz sonunda sona erecek. Ağustos ayından sonra ehliyet yenilemek isteyenler için yeni ücret ödemesine tabii olacak. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için ödenmesi gereken tutarlar 1 Ağustos itibarıyla yükselecek. Peki, Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor? Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için geri sayım başladı. Henüz ehliyetlerini yenilememiş olan sürücüler "Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetleri yenileme süresi 31 Temmuz'da sona eriyor.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
Sürücü Belgesi Randevusu Nasıl Alınır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır. Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.
EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik Belgesi
Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)