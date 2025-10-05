EK TERCİH SONUÇ TARİH AÇIKLAMASI ÖSYM: YKS üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YKS 2025 ek tercih süreci sona erdi. 30 Eylül’de tamamlanan ek tercih başvurularının ardından adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuçları bekliyor. ÖSYM, ek tercih sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açacak. Peki, YKS 2025 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite hayali kuran öğrenciler, YKS 2025 ek tercih sonuçlarını heyecanla bekliyor. 30 Eylül’de sona eren ek tercih sürecinde boş kalan kontenjanlara başvuran adaylar, ÖSYM’nin yapacağı açıklamayı takip ediyor. YKS ek tercih sonuçları adayların erişimine ne zaman sunulacak?
YKS EK TERCİH DÖNEMİ SONA ERDİ
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-YKS ek yerleştirme süreci tamamlandı. Adayların boş kontenjanlar için tercih yapabildiği ek tercih işlemleri, 30 Eylül itibarıyla sona erdi.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl ek tercih sonuçları, tercih sürecinin bitmesinin ardından yaklaşık iki hafta içinde duyurulmuştu. Bu yıl ek yerleştirme başvuruları 30 Eylül'de tamamlandı. Bu nedenle sonuçların, ekim ayının ikinci haftasından itibaren açıklanmasının muhtemel olduğu değerlendiriliyor.
24 TERCİH HAKKI TANINDI
2025-YKS ek yerleştirme sürecinde adaylara, toplamda 24 tercih yapma imkânı tanındı. Ek kontenjanlar; merkezi yerleştirme sonrası boş kalan bölümler ile kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan adaylardan boşalan yerlerden oluştu.
Ek tercih yapacak adayların, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor. Tercih işlemleri, kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Ayrıca ek yerleştirmeye başvurabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması şart.
EK YERLEŞTİRMEDE 139 BİN KONTENJAN AÇILDI
2025-YKS'de herhangi bir programa yerleşen adayların, ek yerleştirme sürecinde yeniden tercih yapma hakkı bulunmuyor. Ek tercih yapabilmek için adayların, tercih edecekleri programın en küçük puanına eşit veya daha yüksek bir puana sahip olması gerekiyor. Öte yandan, özel yetenek sınavıyla üniversiteye yerleşen adaylar da ek yerleştirme tercihi yapabiliyor. Bu yıl ise merkezi yerleştirme sonunda boş kalan bölümler ve kayıt yaptırmayan öğrencilerden dolayı üniversitelerde yaklaşık 139 bin ek kontenjan adayların tercihine sunuldu.