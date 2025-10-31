EKİM AYI ENFLASYON AÇIKLAMA TARİHİ: Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

Ekim ayının son günlerine girilirken gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi. Piyasalar ve vatandaşlar, Ekim ayı enflasyon oranının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ise yıl sonu enflasyon tahminleri konusunda önemli sinyaller veriyor.
Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak oran, hem memur ve emekli maaş zammı hem de yıl sonu ekonomik dengeler açısından belirleyici olacak. Peki, Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre son tahminler...
Temmuz'un enflasyonu 2.06, Ağustos'un enflasyonu 2.04, Eylül enflasyonu da 3,23 olduğu açıklandı ve buna göre;
SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre eylül ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklisinin kesinleşen zammı %13,64 oldu. Ekim ayı enflasyon oranının ne çıkacağı ise büyük merak konusu oldu. Peki sıradaki enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon beklentisi nedir?
EKİM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sıradaki enflasyon rakamları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
AYLIK VE YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.